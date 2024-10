Veiga faz três, Estêvão bate recorde de Neymar e Palmeiras vence Juventude

O Palmeiras venceu o Juventude por 5 a 3 neste domingo (20), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), em duelo válido pela 30ª rodada do Brasileirão.

Com o resultado, o Palmeiras vai a 60 pontos e permanece na 2ª colocação, um ponto atrás do líder Botafogo. O Juventude fica com 34 pontos, na 14ª posição, apenas dois pontos acima da zona de rebaixamento.

Estêvão abriu o placar para o Palmeiras e quebrou um recorde de Neymar. Com o gol marcado e a assistência para Raphael Veiga, o jovem de 17 anos chegou a 18 participações em gol, se tornando o jogador sub-17 com mais gols e assistências em uma edição do Brasileirão. Neymar participou de 16 gols na edição 2009.

Raphael Veiga, com três gols, e Richard Ríos, completaram a quina do Verdão. Danilo Boza, Ronaldo e Edson Carioca anotaram os gols do Juventude.

O próximo confronto do Palmeiras será em casa, contra o Fortaleza, no sábado (26). Já o Jaconero visita o Flamengo na próxima rodada do Brasileirão.

Nenê "barrado" pelo Juventude

Antes da partida começar, chamou atenção uma situação inusitada envolvendo Nenê. O meia foi tirado do jogo contra o Palmeiras por causa de um aviso do sistema da CBF, que indicava que o atleta estava com "suspensão pendente" pelo STJD.

No entanto, o Juventude nega que o jogador tenha sido alvo de qualquer julgamento recente do tribunal. Por precaução, o Juventude não escalou Nenê com medo de uma possível punição futura.

Como foi o jogo

O Palmeiras dominou a posse de bola no 1º tempo. Trocando muitos passes pelo meio, o Palmeiras foi letal aos 21 minutos, quando Felipe Anderson deu uma cavadinha para Estêvão dominar na área, driblar o goleiro e abrir o placar no Alfredo Jaconi.

Este foi o primeiro jogo como titular de Estêvão desde a lesão contra o Criciúma, no dia 15 de setembro. De lá pra cá, o jovem de 17 anos havia entrado em campo por apenas 20 minutos, contra o Bragantino, em 5 de outubro, antes da parada para a data Fifa.

O 1º tempo ainda teve mais um gol para cada lado. Danilo Boza chegou a empatar para o Juventude, mas Raphael Veiga deixou o Palmeiras novamente em vantagem antes do intervalo, após um passe de Estêvão (18ª participação em gols).

Na volta para o 2º tempo, o confronto no Jaconi continuou frenético. O Juventude empatou a partida em 2 a 2 logo aos 3 minutos, mas no lance seguinte Raphael Veiga voltou a colocar o Palmeiras em vantagem.

Richard Ríos, de falta, tranquilizou a torcida palmeirense ao fazer o 4 a 2. Mas a calmaria não durou muito tempo. Edson Carioca fez um golaço para diminuir novamente a desvantagem para o Juventude. Raphael Veiga ainda fez mais um gol no finzinho da partida, fazendo desse Juventude e Palmeiras a partida com maior número de gols nesta edição do Brasileirão.

Gols e destaques

0 x 1: Felipe Anderson deu um passe por cima para dentro da área do Juventude. Estêvão se antecipou ao zagueiro Alan e dominou já tirando do goleiro Mateus Claus, empurrando para o gol vazio e fazer o primeiro gol do Palmeiras na partida.

Comemoração para o ídolo Ney. Sabendo que havia quebrado o recorde de Neymar como o jovem com mais participações em gols em uma edição do Brasileirão, Estêvão comemorou o gol imitando uma careta do ídolo.

1 x 1: Alan Ruschel cobrou escanteio, Zé Marcos desviou na pequena área do Palmeiras, e Danilo Boza deixou tudo igual no Jaconi ao empurrar de coxa para o fundo do gol de Weverton.

1 x 2: Estêvão partiu pela ponta direita e rolou de lado para Raphael Veiga bater rasteiro de fora da área no canto do gol.

2 x 2: Após nova cobrança de escanteio, o Juventude chega ao gol de empate com Ronaldo. Weverton saiu de soco para afastar a cobrança de escanteio, Ewerthon aproveitou a sobra e cruzou para a área. Ronaldo chegou no meio da bagunça e empatou a partida. Gol chorado!

2 x 3: No minuto seguinte ao gol de empate do Juventude, Raphael Veiga novamente colocou o Palmeiras em vantagem. O meia aproveitou cruzamento de Richardi Ríos e mandou de carrinho para o fundo do gol.

2 x 4: Richard Ríos encheu o pé em cobrança de falta e contou com o desvio da barreira para superar o goleiro Claus.

3 x 4: Edson Carioca escapou de Mayke e encheu o pé para acertar uma bomba no ângulo de Weverton.

3 x 5: Raphael Veiga faz o hat-trick aos 44' do 2º tempo. Em contra-ataque fatal, Vanderlan carregou pela esquerda e tocou para a meia-lua. Veiga chegou na bola após escorregão do zagueiro Zé Marcos e não desperiça o presennte, fazendo mais um gol para o Palmeiras.

Ficha técnica

Juventude 3 x 5 Palmeiras

Campeonato: Brasileirão (30ª rodada)

Data: 20/10/2024

Local: Alfredo Jaconi, Caxias do Sul (RS)

Hora: 20h00 (horário de Brasília)

Árbitro: Alex Gomes Stefano

Cartões amarelos: Marcos Rocha, Aníbal Moreno e Gustavo Gómez (PAL), Edson Carioca, Jadson e Jean Carlos (JUV)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Estêvão (PAL), 21' do 1º tempo (0-1); Danilo Boza (JUV), 34' do 1º tempo (1-1); Raphael Veiga (PAL), 43' do 1º tempo (1-2); Ronaldo (JUV), 3' do 2º tempo (2-2); Raphael Veiga (PAL), 4' do 2º tempo (1-2); Richard Ríos (PAL), 17' do 2º tempo (2-4); Edson Carioca (JUV), 21' do 2º tempo (3-4); Raphael Veiga (PAL), 44' do 2º tempo (3-5)

Juventude: Mateus Claus; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos, Alan Ruschel; Ronaldo, Jadson (Marcelinho), Mandaca (Jean Carlos); Lucas Barbosa (Ewerthon), Edson Carioca (Erick) e Ronie Carrillo (Gabriel Tallari). Técnico: Jair Ventura.

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Vitor Reis, Gustavo Gómez, Caio Paulista (Naves); Aníbal Moreno (Zé Rafael), Richard Ríos (Fabinho), Raphael Veiga; Felipe Anderson, Estêvão (Vanderlan), Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.