Flamengo detona arbitragem e divulga vídeo com supostos erros contra o time

O Flamengo fez um vídeo com diversos lances em que considera que houve erros de arbitragem contra a equipe rubro-negra em competições da CBF (assista abaixo).

O que aconteceu

O Fla reclamou de seis lances ao todo, com 24 minutos de duração. As partidas com as jogadas em questão foram disputadas pelo Brasileirão ou Copa do Brasil.

O vídeo publicado pelo clube contém críticas e ironias à arbitragem brasileira. Três funcionários da Fla TV participaram da gravação e deram suas opiniões sobre os lances.

A divulgação foi feita na véspera do confronto decisivo pela semifinal da Copa do Brasil. O Flamengo visita neste domingo (20) o Corinthians, na Neo Química Arena, pelo jogo de volta. Na ida, o Rubro-negro venceu por 1 a 0.

Quais foram os lances

Pênalti não marcado em David Luiz Fla-Flu : A reclamação do Rubro-negro é que o zagueiro recebeu um "golpe de judô" de Ganso no jogo válido pelo 1º turno do Brasileiro e o VAR nem sequer chamou. O vídeo usa de comparação o lance do pênalti em Yuri Alberto em Corinthians x Grêmio.

: A reclamação do Rubro-negro é que o zagueiro recebeu um "golpe de judô" de Ganso no jogo válido pelo 1º turno do Brasileiro e o VAR nem sequer chamou. O vídeo usa de comparação o lance do pênalti em Yuri Alberto em Corinthians x Grêmio. Diversos lances em Flamengo 4 x 1 Atlético-MG : O entendimento da equipe é que houve erro no pênalti não dado deOtávio em Pulgar, outro em jogada de Pedro e na marcação da penalidade a favor do Galo, em Vargas.

: O entendimento da equipe é que houve erro no pênalti não dado deOtávio em Pulgar, outro em jogada de Pedro e na marcação da penalidade a favor do Galo, em Vargas. Falta não marcada em Wesley em Flamengo x Fortaleza : A alegação é que Wesley sofreu falta ao ser empurrado nas costas por Lucero no lance do gol do Leão do Pici. Usa como comparação o gol anulado de Vegetti por falta em Murilo em Palmeiras x Vasco.

: A alegação é que Wesley sofreu falta ao ser empurrado nas costas por Lucero no lance do gol do Leão do Pici. Usa como comparação o gol anulado de Vegetti por falta em Murilo em Palmeiras x Vasco. Faltas sofridas por Bruno Henrique em Palmeiras x Flamengo : Reclama que Gustavo Gómez não foi amarelado na primeira falta dura em Bruno Henrique. Na sequência, o zagueiro derrubou novamente o atacante flamenguista e foi advertido, o que resultaria em sua expulsão se já tivesse um cartão.

: Reclama que Gustavo Gómez não foi amarelado na primeira falta dura em Bruno Henrique. Na sequência, o zagueiro derrubou novamente o atacante flamenguista e foi advertido, o que resultaria em sua expulsão se já tivesse um cartão. Bolas na mão na área não marcadas em Flamengo x Corinthians e Palmeiras x Flamengo: Usou lances de Corinthians x Inter, Botafogo x São Paulo e Grêmio x Atlético-MG para criticar o que entende como falta de critério contra o Fla.

Assista ao vídeo do Flamengo