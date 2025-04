Bruno Henrique divulgou bet em ano de caso suspeito: 'Fazer muito green'

Do UOL, no Rio de Janeiro

Indiciado pela Polícia Federal por estelionato e fraude em jogo, o atacante Bruno Henrique, do Flamengo, fechou contrato publicitário com uma casa de apostas e a divulgou até o ano da partida em que acabou se tornando suspeito em esquema de manipulação.

O que aconteceu

O jogador foi embaixador da "BetPix365" de 2022 a 2023. A empresa também tinha como garotos-propaganda Adriano Imperador, Dudu (Cruzeiro) e William (Fulham-ING), além de já ter patrocinado o Red Bull Bragantino. Ela não é citada no relatório da Polícia Federal.

A BetPix365 é do mesmo conglomerado que a "Vai de Bet", ex-patrocinadora máster do Corinthians e pivô de polêmica judicial. Ambas estão sob o guarda-chuva da "Betpix N.V.", que ainda tem a "Obabet", a "Betpix" e a "Pix365".

Em um dos vídeos postados nas redes sociais, Bruno Henrique diz que vai "fazer muito green", que é o termo utilizado no mundo das bets quando o usuário acerta sua aposta. A peça publicitária traz a imagem do atacante junto com o áudio do mesmo, onde ele lista as três metas da temporada:

Fala, galera! Aqui é o Bruno Henrique e as minhas três metas para esse ano: a primeira é me recuperar logo e voltar a jogar. A segunda é ser campeão de tudo com o Flamengo. E a terceira é fazer muito green na BetPix365.

Bruno Henrique, em ação publicitária para a BetPix365

O UOL entrou em contato tanto com a BetPix365 quanto com o estafe de Bruno Henrique. Ambos confirmaram a parceria e afirmaram que ela se encerrou em abril de 2023, mas detalhes do contrato não foram revelados.

Imagem: Arte/UOL

O jogo suspeito do atacante aconteceu em 1º de novembro de 2023. Na ocasião, o Flamengo enfrentou o Santos, no Mané Garrincha, em Brasília, e ele recebeu um cartão amarelo por falta em Soteldo aos 50 minutos do segundo tempo.

Ele reclamou muito com o árbitro Rafael Klein e imediatamente foi expulso. O Fla perdia por 2 a 1, e Gerson já havia recebido cartão vermelho.

Filipe Luís revela que recusou bets: 'Dano às pessoas'

O técnico Filipe Luís se pronunciou publicamente pela primeira vez ontem sobre o caso de Bruno Henrique. Sua opinião foi dada após a goleada por 6 a 0 sobre o Juventude, onde o atacante entrou aos 34 minutos do segundo tempo no lugar de Plata.

O treinador fez um apelo e pediu direito de defesa ao jogador. Ele quer que seja respeitada a presunção de inocência ao atleta.

Em seguida, Filipe Luís revelou que recusou diversas propostas de bets. O técnico rubro-negro disse que as ofertas eram para fazer publicidade e que as casas de aposta causam danos às pessoas:

Sobre as casas de apostas, hoje o Diego Ribas colocou um vídeo que, para mim, foi perfeito. Se alguém quer saber o que eu penso, o Diego falou por mim ali. Quando eu era novo, assistia Fórmula 1 com meu pai e todos os carros tinham a propriedade de cigarro. Hoje já não pode mais. Eu recebi várias ofertas para fazer propriedade de casas de apostas. Não faço, porque eu sei o dano que é para as pessoas que apostam, o vício que é. É uma droga, infelizmente. E daqui a uns anos, a gente vai estar olhando e falando assim: 'caramba, todos os times, todos os lugares tinham anunciado casas de apostas demais'. O dano que está fazendo em tantas pessoas... A gente não tem a real noção ainda do que está acontecendo

Filipe Luís

Conversa comprometedora com irmão

Três parentes do atleta também foram indiciados: Wander Nunes Pinto Júnior (irmão), Ludymilla Araújo Lima (cunhada) e Poliana Ester Nunes Cardoso (prima). A operação ainda mira outras sete pessoas.

A investigação envolve uma série de mensagens extraídas do celular do irmão do jogador. A PF havia reunido quase 4.000 conversas no WhatsApp do aparelho do flamenguista, mas muitas delas estavam vazias — o que sinaliza que parte do acervo foi deletada.

Uma conversa entre Wander e Bruno Henrique, ocorrida no dia 29 de agosto de 2023, evidencia as suspeitas. Na ocasião, os dois falam sobre cartões amarelos, e o atleta cita o embate contra o Santos — que foi reprogramado de 29 de outubro para 1° de novembro.

Wander: O tio você está com 2 cartão no brasileiro?

Bruno Henrique: Sim

Wander: Quando [o] pessoal mandar tomar o 3 liga nós hein kkkk

Bruno Henrique: Contra o Santos

Wander: Daqui quantas semanas?

Bruno Henrique: Olha aí no Google

Wander: 29 de outubro. Será que você vai aguentar ficar até lá sem cartão kkkkkk

Bruno Henrique: Não vou reclamar. Só se eu entrar forte em alguém

Wander: Boua já vou guardar o dinheiro investimento com sucesso.

Conversas entre Bruno Henrique e irmão sobre cartão em jogo entre Flamengo e Santos Imagem: Reprodução

O que diz o Flamengo?

O Flamengo se manifestou oficialmente na noite de terça sobre o caso de seu atleta. O Rubro-Negro afirmou que ainda não foi comunicado pelas autoridades sobre o caso. O clube ressalta que tem "compromisso com as regras do fair play desportivo", mas defende o "princípio constitucional da presunção de inocência":