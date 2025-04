Santos reavalia mercado de técnicos e não descarta efetivar César Sampaio

O Santos reavalia o mercado de treinadores e não descarta a efetivação do auxiliar César Sampaio.

O que aconteceu

O Santos recebeu quatro recusas e agora olha as opções com calma para evitar erro. A ideia do presidente Marcelo Teixeira e do CEO Pedro Martins é não ter pressa.

Com o "não" de Dorival Júnior, Jorge Sampaoli, Luis Castro e Tite, o Peixe deu passos atrás e analisa vários nomes. Nenhum, até o momento, recebeu proposta.

Nesse meio-tempo, o auxiliar César Sampaio ganhou espaço. O interino venceu o Atlético-MG por 2 a 0 e mostrou a vontade de assumir o Santos durante uma emocionante entrevista coletiva.

Na diretoria, César Sampaio já tem defensores. A expectativa é por outra boa atuação no clássico de domingo contra o São Paulo para esse coro aumentar.

O argumento de quem defende Sampaio é a realidade do mercado. Os principais alvos recusaram e, se for para apostar, que seja em um prata da casa.

Marcelo Teixeira e Pedro Martins adotam cautela e continuam a procura por um treinador mais experiente, mas César Sampaio não está descartado. O interino deve seguir no comando diante do Tricolor.

Pesa a favor de Sampaio a boa relação com o elenco. Os jogadores compraram a ideia do auxiliar e demonstraram muita luta para vencer o Galo.

Outro fator levado em consideração é a vasta experiência mesmo sem ainda não ter sido técnico profissional. Ele tem 57 anos e trabalhou com Tite na seleção brasileira e no Flamengo.

Neste momento, o Santos não está perto de contratar um novo treinador, enquanto César Sampaio sonha com uma chance. Vencer o São Paulo no domingo pode ser decisivo.