Renan detona entrevista de Galoppo no São Paulo: 'Inadmissível'

Em participação na Live do São Paulo desta quinta (17), o comentarista Renan Teixeira criticou a diretoria pela entrevista de Galoppo dada no CT do clube.

Na opinião do comentarista, a entrevista faz parte do processo de fritura de Zubeldía pela diretoria. Ilsinho disse que o fato de Galoppo ter entrado em campo contra o Vasco piorou a situação, já que outros atletas podem fazer o mesmo.

A entrevista do Galoppo foi uma das coisas mais patéticas que eu já vi no São Paulo Futebol Clube. [...] O pessoal da imprensa, para entrar no CT, precisa de autorização da diretoria ou da assessoria de imprensa. Então, não foi o Galopp que quis. Como eles deixam um jogador que não jogou meio tempo nos últimos 20 jogos, em uma Data Fifa, dar uma entrevista? O que o jornalista vai perguntar? "Por que você não está jogando?" O que ele falou, eu também falaria. Não é isso. [...] Mas a diretoria, a assessoria deixa acontecer uma entrevista dessa é inadmissível.

Renan Teixeira

Eu acho inadmissível o Galoppo dar uma entrevista. Eu não deixaria. Se fosse na minha época, eu cobraria ele no dia seguinte. Ele expôs o time à toa, trouxe problemas desnecessários. Agora, o fato de o Zubeldía colocar o Galoppo, ele cria uma jurisprudência que, qualquer um que não esteja jogando agora vai pedir uma entrevista e [vai achar] que vai jogar.

Ilsinho

