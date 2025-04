Memphis cala críticos com atuação de gala, mas vira dúvida em semana tensa

Se no meio da semana Memphis Depay começou a conhecer a corneta do torcedor corintiano após a derruba para o Huracán (ARG), não demorou um jogo para o holandês calar os críticos com uma atuação de gala. A principal esperança corintiana, porém, se tornou dúvida para os próximos jogos após o duelo.

O que aconteceu

O holandês acabou com o jogo na vitória por 3 a 0 sobre o Vasco. Ele marcou um gol, deu assistência para outro e ainda era quem estava na jogada que terminou com o gol contra.

Não fosse a atuação questionável do VAR, Memphis teria participado diretamente de cinco gols na partida. Ele deu passe para Matheus Bidu marcar na segunda etapa, mas o lance foi invalidado por falta. Depois, recebeu do próprio Bidu e marcou mais um, mas o VAR acusou posição de impedimento na origem do lance.

Memphis começou pressionado o duelo pressionado pela atuação recente contra o Huracán (ARG), questionada por boa parte do torcedor. O holandês não balançava as redes há mais de um mês pelo Timão.

Depois da redenção, porém, o corintiano não teve tempo para se alegrar e depositar em Memphis suas esperanças para mudar a vida do Timão na Sul-Americana: após o jogo, o diretor Fabinho Soldado afirmou que o camisa 10 deixou o gramado com tornozelo inchado e preocupa o clube para o duelo da semana.

A derrota em casa para o time argentino no torneio continental tornou o jogo contra o América de Cali (COL), nesta terça-feira (8), crucial para a continuidade da equipe no torneio. A partida será realizada na Colômbia, o que dá menos tempo para Memphis se recuperar do trauma no tornozelo.