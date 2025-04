Vitória x Flamengo: horário e onde assistir ao jogo pelo Brasileirão 2025

Vitória e Flamengo entram em campo hoje, às 18h30 (de Brasília), no Barradão, em Salvador, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O Premiere (pay-per-view) transmite o jogo. O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Vitória iniciou o Brasileiro com uma derrota fora de casa. O Leão da Barra visitou o Juventude e foi superado por 2 a 0. A equipe baiana empatou em 1 a 1 com a Universidad Católica pela Sul-Americana no meio de semana.

O Flamengo empatou na rodada inaugural. Os cariocas receberam o Internacional no Maracanã e o jogo terminou em 1 a 1.

Na Libertadores, os comandados de Filipe Luís estrearam com vitória. Jogando fora de casa, o Rubro-Negro superou o Deportivo Táchira por 1 a 0.

Vitória x Flamengo - Brasileirão 2025