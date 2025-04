Choque de realidade e perda da mãe 'travaram' Carlinhos no Flamengo

Do UOL, no Rio de Janeiro

Revelado pelo Corinthians, Carlinhos viveu altos e baixos na carreira e, de uma hora para outra, deu uma guinada ao ser vice-artilheiro do Campeonato Carioca de 2024 pelo Nova Iguaçu. O destaque no Estadual o fez ser contratado pelo Flamengo para ser uma sombra de Pedro e Gabigol, mas a mudança drástica gerou um choque de realidade que, somado à perda da mãe, "travou" seu rendimento no Rubro-Negro e o fez ser emprestado ao Vitória, adversário de hoje, às 18h30, no Barradão (BA).

O que aconteceu

O UOL conversou com pessoas do clube que conviveram com Carlinhos. Humilde, o atacante foi abraçado pelos companheiros e funcionários desde o início. Tite aprovou sua contratação e também foi uma espécie de "paizão" do jogador.

Carlinhos fazia questão de ir treinar no Ninho do Urubu até mesmo nas folgas. Demonstrava determinação para agarrar a oportunidade.

O primeiro baque, porém, foi físico. Carlinhos sentiu a diferença na preparação. O entendimento interno foi o de que o atacante de 1,95m tinha "outra voltagem" de treinamento no Nova Iguaçu em comparação às atividades no Fla, o que lhe gerou alguns problemas musculares.

O tímido desempenho no início também o abalou. O atacante se cobrava muito e sentiu emocionalmente o fato de não ter atuado bem nas duas vezes que entrou em campo. Ele demorou alguns dias para se recuperar psicologicamente.

Perda da mãe é duro baque

No dia 7 de junho veio o duro baque: Carlinhos perdeu sua mãe Luzenilda. Ela já enfrentava um tumor no cérebro há três anos, doença que a fez perder a visão.

O delicado processo de tratamento, inclusive, já havia feito o atacante parar a carreira por um ano. Com o falecimento justamente em seu melhor momento profissional, ficou sem chão.

Ele ficou 43 dias sem ser relacionado para um jogo do Flamengo. Além da questão técnica, Tite preferiu que Carlinhos absorvesse o período delicado.

Aos poucos, porém, foi se adaptando, principalmente após o primeiro gol, diante do Atlético-MG, pelo Brasileiro. Quatro jogos depois, marcou de novo, diante do Vitória, e passou a ser aproveitado com mais frequência.

Sem deslanchar, foi emprestado ao Vitória

Carlinhos foi emprestado pelo Flamengo ao Vitória Imagem: Victor Ferreira/Vitória

Carlinhos, porém, nunca deslanchou com a camisa do Flamengo. Sua última oportunidade foi no início do Campeonato Carioca deste ano, quando atuou na equipe alternativa, repleta de jogadores sub-20.

O atacante fez três gols, mas não foi o suficiente para encher os olhos do técnico Filipe Luís. A comissão técnica optou por colocá-lo em horários de treinos alternativos junto com os demais jogadores que não seriam aproveitados.

Sem espaço, Carlinhos foi emprestado ao Vitória. No total, foram 20 jogos pelo Flamengo e cinco gols. A avaliação interna é a de que, além da questão emocional, o atacante "sentiu o peso" da camisa.

No Rubro-Negro baiano o atacante ainda tenta emplacar. Até aqui, foram 14 jogos e três gols, alterando entre titularidade e banco de reservas.

Cláusula impede Carlinhos de enfrentar o Flamengo

Carlinhos não enfrentará o Flamengo na noite de hoje. No contrato de empréstimo há um cláusula que exige uma compensação financeira por parte do Vitória para que o atacante esteja em campo, algo que o clube baiano não exerceu. Os valores não foram revelados por questões contratuais.

O empréstimo ao Vitória é até dezembro deste ano. Há uma opção de compra estipulada em R$ 4,5 milhões. O Flamengo o comprou junto ao Nova Iguaçu por cerca de R$ 3,2 milhões após o Campeonato Carioca de 2024.