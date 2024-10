Dorival define Brasil sem surpresas e confirma mudanças para jogo contra o Peru; veja escalações

O Brasil está definido para o duelo desta terça-feira, contra o Peru, válido pela décima rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O técnico Dorival Júnior não fez surpresas e escalou o time com as três mudanças que ele mesmo já havia confirmado em entrevista coletiva.

As alterações em relação à equipe que ganhou do Chile, na última quinta-feira, são: Vanderson no lugar de Danilo na lateral direita, Bruno Guimarães na vaga de André no meio-campo, e Gerson substituindo Lucas Paquetá, que tomou o terceiro cartão amarelo e está suspenso. O capitão é o zagueiro Marquinhos.

Portanto, a escalação da Seleção é: Ederson; Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; Bruno Guimarães, Gerson e Rodrygo; Savinho, Raphinha e Igor Jesus.

O Brasil chega motivado pela vitória sobre o Chile, por 2 a 1, na rodada passada, e buscará o segundo triunfo seguido. Além do resultado positivo, a equipe brasileira tem sido cobrada por melhor desempenho para que Dorival tenha um pouco mais de fôlego no cargo.

No momento, a Seleção Brasileira ocupa o quarto lugar das Eliminatórias Sul-Americanas, com 13 pontos, e pode até pular para a terceira posição se o Uruguai tropeçar diante do Equador. Já o Peru é o vice-lanterna do torneio, com só seis pontos conquistados.

A bola rola daqui a pouco, a partir das 21h45 (de Brasília), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. O dono do apito, nesta noite, será o uruguaio Esteban Ostojich, auxiliado por Carlos Barreiro (URU) e Andres Nevas (URU). Já o VAR ficará à cargo de Leodan Gonzales (URU).