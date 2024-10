Com desfalques, Fluminense avança em preparação para clássico contra o Flamengo pelo Brasileirão

Nesta terça-feira, o elenco do Fluminense fez o que foi o seu penúltimo treino antes do clássico contra o Flamengo, válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor carioca avançou na preparação para enfrentar o rival.

O Fluminense comandado pelo técnico Mano Menezes teve tempo para se preparar para o clássico, muito por conta da pausa no calendário futebol nacional para a data Fifa. No entanto, em função do futebol de seleções, teve os desfalques de Jhon Arias e Facundo Bernal, que estão a serviço das seleções de Colômbia e Uruguai, respectivamente.

Ainda não é certo se Arias e Bernal estarão à disposição para o Fla-Flu, uma vez que disputam os últimos compromissos por suas seleções nesta terça-feira. A tendência é que eles retornem a tempo para o clássico, mas a comissão técnica deve avaliar se terão condições de jogo ou não.

Para o clássico diante do Flamengo, Mano Menezes também não terá disponíveis o lateral esquerdo Marcelo e o atacante Keno, que precisarão cumprir suspensão por acúmulo de cartões amarelos. Já Thiago Silva, que se recupera de uma lesão no tornozelo, aparece como dúvida. Ele não apareceu nas imagens do treino desta terça-feira.

Em contrapartida, o treinador poderá contar com dois retornos importantes. O lateral Diogo Barbosa e o atacante Germán Cano voltam de suspensão e ficam à disposição para o duelo.

O elenco do Tricolor carioca ainda terá mais uma sessão de treinamentos para ajustar os últimos detalhes antes do clássico. O Fluminense enfrenta o Flamengo nesta quinta-feira, a partir das 20h (de Brasília), no Maracanã, pela 30ª rodada do Brasileirão.

O Fluminense encara o Flamengo na busca por três pontos para se afastar da zona de rebaixamento. Neste momento, o Tricolor das Laranjeiras ocupa a 16ª colocação, com 30 pontos - tem apenas um a mais que o Vitória, que abre o Z4.