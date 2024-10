Super Livinho: cantor nocauteia rival e vai para campo poucas horas depois

MC Livinho viveu um final de semana intenso. E não foi pela rotina puxada de shows do funkeiro, mas sim pela sua presença em dois eventos esportivos: na noite do último sábado (12), ele nocauteou o empresário Fe Alves no Fight Music Show 5 e poucas horas depois foi a campo como camisa 9 do time 'Criança', no Futebol da Esperança, que aconteceu neste domingo (13) na Neo Química Arena.

Eu gosto muito de esporte, sou muito atlético. A única coisa ruim é que eu cheguei tarde em casa ontem, fui comemorar com o meu pessoal a vitória. Não dormi direito, mas o gás está aqui. Livinho, em entrevista ao UOL.

"Minha agenda está bem equilibrada, consigo ter tempo com meu filho e fazer minhas atividades físicas. Eu tenho TDAH e sou muito hiperativo, então o que me gera dopamina estou fazendo. Futebol solidário? estou dentro", acrescentou o músico.

Livinho manteve o "cinturão dos influenciadores" na luta do último sábado (12): no FMS 3, ele havia nocauteado Dynho Alves no 3° round — o músico havia sido ausência na 4ª edição do evento e, ao ser novamente desafiado, não titubeou.

MC Livinho foi jogador profissional de futebol por um curto período. Em 2021, ele treinou e atuou profissionalmente no São Caetano por quatro meses. Foram oito jogos e nenhum gol.

O cantor esteve perto de retornar ao futebol em 2024, mas as negociações não se concretizaram. No início deste ano, Livinho recebeu uma proposta para atuar pelo Independente de Limeira na Série A4 do Campeonato Paulista (equivalente à quarta divisão estadual).