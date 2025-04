Luisa Stefani derrota atuais campeãs na estreia do WTA 500 de Stuttgart

A tenista Luisa Stefani estreou com vitória, nesta terça-feira, no WTA 500 de Stuttgart, evento no piso de saibro coberto. A brasileira e a húngara Timea Babos derrotaram a dupla cabeça de chave número 3, formada pela taiwanesa Hao Chang e pela russa Veronika Kudermetova, atuais campeãs do torneio, por 2 sets a 1, com parciais de 6/2 e 3/6 (10-5).

"Ótima estreia e primeira vitória da temporada de saibro. Feliz de como encaramos o jogo. Fizemos um primeiro set bastante agressivo e, apesar de perder o segundo, também terminamos jogando bem. No super tie-break, abrimos uma boa vantagem desde o começo e fechamos o jogo com confiança", disse Luisa.

A brasileira e a húngara voltam a jogar nesta quarta-feira, por volta das 10h30 (de Brasília), contra a ucraniana Dayana Yastremska e a letã Jelena Ostapenko, valendo vaga na semifinal do WTA 500 de Stuttgart.