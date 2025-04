Caso VaideBet: ex-superintendente de marketing do Corinthians presta depoimento, e advogado nega crime

Sérgio Moura, ex-superintendente de marketing do Corinthians, compareceu à delegacia nesta terça-feira e prestou depoimento sobre o Caso VaideBet. Ele está sendo investigado por associação criminosa, antigo crime de formação de quadrilha e lavagem de dinheiro.

Sérgio Moura e o advogado José Roberto Rodrigues atenderam à imprensa após o depoimento, que estava marcado para as 14h (de Brasília). Na saída da delegacia, o advogado desmentiu as acusações e alegou que todas as perguntas foram respondidas. O ex-superintendente de marketing do Corinthians, por sua vez, permaneceu calado diante dos jornalistas.

"O depoimento, assim como Sérgio fez desde o início, quando ele colocou à disposição o cargo de superintendente de marketing, para que as investigações tomassem o melhor curso possível, hoje ele veio aqui e prestou os esclarecimentos dele, respondeu todas as perguntas, tanto do Dr. Juliano, promotor de Justiça, quanto do Dr. Tiago, delegado. Não restou dúvidas que, em momento algum, o Sérgio agiu de má fé ou tampouco tenha praticado crime, o que muitas vezes foi relatado pela mídia", disse Rodrigues.

"No que diz respeito ao inquérito policial, o feito corre sob sigilo. Nós não temos autorização e nem podemos ter a temeridade de falar qualquer informação que consta ali. Logicamente, sei que vocês (imprensa) vão ficar sabendo. Mas o que eu posso adiantar para vocês é que o Sérgio respondeu todas as perguntas, a gente não teve nenhuma intercorrência durante o ato e tudo ocorreu da melhor maneira possível. Creio que isso vai ser mostrado no futuro em um possível relatório final, a ser elaborado pela autoridade policial", completou.

Além de Sérgio Moura, também estão sendo investigados Augusto Melo, presidente do Corinthians, e Marcelo Mariano, ex-diretor administrativo do clube. Este último presentou depoimento na última segunda-feira.

"Investigado todos nós podemos ser, né? Aquele quem chega na frente de um inquérito policial é quem narra a situação investigada. Todos nós aqui estamos fadados. Acho que cabe à autoridade policial, agora, avaliar tudo que foi colhido durante as investigações e, no possível relatório final, tomar as medidas que achar necessário", finalizou o advogado.

Possível indiciamento de Sérgio Moura

No último domingo, a Gazeta Esportiva teve acesso a parte das provas materiais que a Polícia já anexou sobre Augusto Melo, Marcelo Mariano e Sérgio Moura. Em meio às centenas de páginas, o delegado Tiago Fernando Correia afirmou, em um de seus despachos, ter elementos suficientes para indiciar o trio por associação criminosa, antigo crime de formação de quadrilha e lavagem de dinheiro com receitas desviadas do próprio Corinthians para este fim criminoso.

Investigação do caso e mais depoimentos

O caso VaideBet está sendo conduzido pelo Delegado Tiago Fernando Correia, do DPPC (responsável por casos de lavagem de dinheiro), com o apoio do Promotor de Justiça do Gaeco (Grupos de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), Juliano Carvalho Atoji.

Nesta quarta-feira, será a vez do presidente Augusto Melo prestar depoimento. A defesa do mandatário pediu o adiamento do depoimento, mas a soliticação foi rejeitada pela Polícia.

Independentemente da postura dos investigados, que podem se ausentar ou ficar em silêncio na delegacia, o caso deve ser concluído entre o fim de abril e a primeira semana de maio, quando as autoridades vão informar ao público o desfecho do inquérito.