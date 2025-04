Escalação do Corinthians: Angileri e Gustavo Henrique treinam e reforçam equipe contra o Fluminense

O lateral esquerdo Angileri e o zagueiro Gustavo Henrique reforçam o Corinthians contra o Fluminense. O elenco encerrou a preparação para o jogo nesta terça-feira, no CT Dr Joaquim Grava.

A dupla treinou normalmente com o grupo e voltam a ficar à disposição da comissão técnica de Ramón Díaz. O lateral vinha tratando uma lesão na coxa esquerda e não entra em campo desde a estreia no Campeonato Brasileiro, contra o Bahia. Já o zagueiro se recuperou de um incômodo na coxa direita e desfalcou o Timão nos últimos três jogos.

Apesar do retorno dos dois defensores, Ramón ainda não poderá contar com Hugo Souza e Rodrigo Garro. O goleiro trata uma lesão na coxa direita, enquanto o meia se recupera de problema no joelho direito. Igor Coronado, com trauma no ombro, segue como dúvida.

O zagueiro Gustavo Henrique e o lateral-esquerdo Fabrizio Angileri treinaram com o elenco e estão à disposição da comissão técnica! ?? ? Rodrigo Coca / Corinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/X6HtBU62qM ? Corinthians (@Corinthians) April 15, 2025

O treinador utilizou a terça-feira para trabalhar a equipe titular pela última vez antes da partida. Após trabalho na academia e aquecimento no gramado, o elenco fez uma atividade tática de enfrentamento.

Uma provável escalação do Corinthians tem: Matheus Donelli; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Angileri (Matheus Bidu); Carrilo, Raniele, Martínez e Breno Bidon; Memphis Depay e Yuri Alberto.

O Corinthians mira voltar a vencer no Brasileiro após a derrota para o Palmeiras, por 2 a 0, no último domingo. O Timão ocupa a nona posição, com quatro pontos conquistados.

A partida contra o Fluminense é válida pela quarta rodada da liga nacional e está marcada para esta quarta-feira, na Neo Química Arena, em São Paulo. A bola rola a partir das 19h30 (de Brasília).