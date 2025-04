Marcos Antônio vê jogo difícil contra o Botafogo e pede "tranquilidade" para o São Paulo

Nesta quarta-feira, o São Paulo vai visitar o Botafogo, às 18h30 (de Brasília), pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, no Nilton Santos. O meia Marcos Antônio destacou a qualidade da equipe carioca e falou sobre ter tranquilidade para conquistar a vitória fora de casa.

"Nós entendemos que é um grande jogo, contra uma equipe muito forte. Vamos lá e temos que ter tranquilidade para poder conseguir essa vitória que é muito importante para nós. A gente precisa de calma para fazer nosso trabalho e colocar tudo o que a gente vem treinando nesses poucos dias para conseguir essa vitória", disse Marcos Antônio em entrevista ao SPFC Play.

?? No Direto do CT, uma entrevista com Marcos Antonio e o último treino do Tricolor antes de enfrentar o Botafogo! ? Assista completo ?? https://t.co/W1gJ7AhRZ4#VamosSãoPaulo ?? ? Gutierre Filmes pic.twitter.com/CFp1VSroxW ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 15, 2025

Diante do Botafogo, o São Paulo vai buscar sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. A equipe do técnico Luis Zubeldía tem três empates na competição e ocupa a 15ª posição, com três pontos. No último domingo, o Tricolor ficou no 1 a 1 com o Cruzeiro, no Morumbis.

Por outro lado, o Botafogo é o 10º colocado, com quatro pontos conquistados. No último sábado, a equipe carioca perdeu para o Red Bull Bragantino por 1 a 0, no Nabi Abi Chedid.

Sem poder contar com Pablo Maia (cirurgia no tornozelo direito) e Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar), Zubeldía passou a dar mais oportunidades para Marcos Antônio no meio-campo do Tricolor. O volante foi titular nas três partidas que a equipe disputou no Campeonato Brasileiro.

Na temporada, foram nove jogos disputados, sendo titular oito vezes, e uma assistência.

"Estou muito feliz por essa sequência. Vim trabalhando muito para ter essas oportunidades. E quando as oportunidades chegaram, eu estava pronto. Então é continuar fazendo meu melhor para poder ajudar a equipe", comentou Marcos Antônio.