Bicampeão gaúcho, Reinaldo reencontra o Grêmio em busca de vitória histórica pelo Mirassol

Após duas temporadas com a camisa do Grêmio, Reinaldo se prepara para um reencontro especial. Nesta quarta-feira, em busca da primeira vitória na história do Mirassol na Série A, o lateral esquerdo enfrentará o clube onde atuou entre 2023 e 2024, período em que disputou 95 partidas, conquistou dois títulos do Campeonato Gaúcho e se destacou como o lateral tricolor com mais participação em gols nos últimos dez anos.

Ao todo, foram nove gols marcados e dez assistências pelo Imortal Tricolor.

"Será especial esse reencontro. Passei dois anos maravilhosos no Grêmio, com muitos momentos bons, dois títulos gaúchos e grandes jogos. Acredito que pude contribuir bastante no período em que vesti aquela camisa", recorda Reinaldo, que deixou o clube ao fim da última temporada. "As enchentes do ano passado foram trágicas, prejudicou muitas famílias no Sul, deixou a gente sem treinar por um bom tempo, sem casa por outro, e sem dúvida que dificultou nossa campanha, mas ao menos entregamos o time na Sul-Americana", recordou o jogador.

Atualmente no Mirassol, Reinaldo chegou ao time do interior paulista no início de 2025 e é uma das principais lideranças da equipe em sua primeira participação na Série A do Campeonato Brasileiro. Apesar de ainda não ter vencido na competição ? com dois empates e uma derrota ? o desempenho do grupo tem sido promissor.

"Nosso time gosta da bola, nosso professor exige que o time tenha protagonismo no jogo. Foi assim nos três jogos do Brasileiro e os pontos que conquistamos estão muito abaixo do que fizemos em campo. Na última rodada, contra o Bahia, tivemos o controle o jogo todo, bola na trave, gol anulado. Foi um pecado não sair de lá vencedor. Mas futebol é assim. O importante é ter a confiança pra jogar, e isso temos aqui", afirmou o camisa 6, que disputa sua 14ª edição da Série A seguida.

Após o empate por 1 a 1 com o Bahia na Fonte Nova, o Mirassol agora recebe o Grêmio, nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília). Reinaldo confia o momento do Mirassol vai fazer chegar a primeira vitória da equipe na Série A.

"O Grêmio sempre será um adversário difícil, independentemente do local da partida. Mas aqui também estamos nos preparando muito bem para todos os jogos. Já fizemos boas atuações neste Brasileirão, mas a vitória ainda não veio. Está claro que nossa equipe está evoluindo, e vamos em busca dos três pontos", finalizou.