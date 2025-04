CEO do Santos valoriza César Sampaio, mas reforça busca por outro treinador no mercado

Pedro Martins, CEO do Santos, agradeceu nesta terça-feira a César Sampaio por ter assumido temporariamente o comando da equipe após a demissão do português Pedro Caixinha. No entanto, o mandatário deixou claro que a intenção não é efetivá-lo no cargo e que o Peixe está em busca de outro treinador no mercado.

"Tenho que agradecer ao César, porque ele assumiu esse desafio. É o auxiliar da casa e faz a integração com as categorias de base. Tem sido importante. Ele assume como a figura para tocar essa próxima partida, e está ciente que o Santos conduz um processo de seleção", declarou.

O Alvinegro Praiano decidiu demitir Caixinha na última segunda-feira, um dia após a derrota de 1 a 0 para o Fluminense, no Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O português não resistiu à sequência de resultados ruins. O time não vence desde o dia 2 de março, quando bateu o Red Bull Bragantino pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Desde então, foram três derrotas e um empate.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Santos Futebol Clube (@santosfc)

Caixinha foi anunciado no final de 2024, para substituir Fábio Carille. Ao todo, foram 17 partidas com o técnico. Neste período, o Peixe somou seis vitórias, quatro empates e sete derrotas, além de 26 gols marcados e 21 sofridos.

"Estamos no mercado, conversando com algumas pessoas. Isso está claro. Ele e os jogadores sabem que o Santos busca um treinador, mas não tomaremos a decisão de maneira abrupta", complementou Pedro Martins.

O Alvinegro Praiano foi eliminado na semifinal do Paulistão e, atualmente, ocupa a 18ª colocação do Brasileirão, com apenas um ponto em três rodadas. Em meio a este cenário, o português vinha sofrendo forte pressão da torcida. A diretoria do Santos agora corre para encontrar um novo comandante.

A equipe entra em campo novamente na quarta-feira, quando recebe o Atlético-MG, pela quarta rodada da liga nacional. O embate será às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro.