Dortmund faz cinco gols, só três valem, e Barcelona vai à semi da Champions

O Borussia Dortmund até flertou com o milagre, mas o Barcelona contou com a "ajudinha" de um jogador adversário e dois impedimentos para garantir sua vaga na semifinal da Champions mesmo com a derrota por 3 a 1, hoje, na Alemanha.

O Dortmund aproveitou panes do Barcelona para abrir 2 a 0. A equipe alemã pressionou no começo de cada tempo e viu Guirassy brilhar na busca por reverter a desvantagem de quatro gols sofrida na ida.

Bensebaini virou o "vilão" da noite. O argelino anotou um gol contra em um dos raros ataques do Barcelona ao tentar cortar cruzamento e esfriou o sonho do Borussia. Guirassy até tentou dar esperança com o terceiro dele no jogo, mas não adiantou.

Tudo seria diferente se dois gols do Dortmund não fossem anulados. Gross e Brandt foram às redes, mas tiveram seus tentos cancelados por impedimento. Se eles fossem validados, a partida teria ido para a prorrogação.

O Barcelona venceu o agregado do confronto por 5 a 3. A equipe espanhola havia massacrado o time adversário por 4 a 0 na ida.

O Barcelona volta a uma semifinal de Champions após seis anos. A equipe espanhola disputou esta fase do torneio pela última vez em 2019, quando caiu para o Liverpool.

O Barcelona vai encarar Inter de Milão ou Bayern de Munique na semifinal. As equipes se enfrentam amanhã, às 16h (de Brasília), na Itália. Os italianos venceram o jogo de ida por 2 a 1 na Alemanha e podem até empatar para avançar.

As duas equipes voltam a campo no final de semana. No sábado, o Barcelona recebe o Celta de Vigo, às 11h15 (de Brasília), pelo Campeonato Espanhol. No domingo, o Borussia Dortmund encara o Borussia Monchengladbach, em casa, às 12h30, pelo Alemão.

Como foi o jogo

O Dortmund deu esperança aos torcedores no começo do jogo. A equipe alemã fez uma verdadeira blitz no campo de ataque nos primeiros 15 minutos e colheu os frutos: abriu o placar em pênalti cobrado por Guirassy e ficou perto do segundo gol — ele até saiu, mas Gross estava impedido. Depois do ímpeto inicial, o Barcelona conseguiu esfriar o ritmo e manteve os alemães longe da sua área.

Raphinha em ação durante jogo entre Borussia Dortmund e Barcelona na Champions Imagem: Wolfgang Rattay/REUTERS

O milagre parecia real, mas... O Dortmund voltou para o segundo tempo da mesma maneira: pressionando. O resultado, de novo, foi positivo, uma vez que Guirassy fez o segundo. Quando o estádio estava inflamado veio o balde de água fria — Bensebaini tentou cortar cruzamento e mandou contra o próprio gol. O tento do Barcelona esfriou o jogo, mas os alemães não desistiram, e Guirassy brilhou de novo para incendiar o Signal Iduna Park. A pressão, no entanto, não resultou no milagre tão esperado.

Lances importantes e gols

Pênalti para o Dortmund! Adeyemi encontrou Gross em projeção na área. O meio-campista tentou driblar Szczesny e foi derrubado pelo goleiro. O árbitro marcou a penalidade.

Guirassy abre o placar com cavadinha: 1 a 0. O atacante do Borussia Dortmund tomou distância para bater o pênalti, acelerou, mas tirou o pé na cobrança e deu uma cavadinha no meio. Szczesny caiu para o canto direito e nada pôde fazer.

Guirassy comemora gol marcado pelo Borussia Dortmund contra o Barcelona na Champions Imagem: Thilo Schmuelgen/REUTERS

Não valeu! Gross recebeu cara a cara com Szczesny e bateu cruzado para fazer o segundo do Dortmund ainda no começo da partida. O gol foi anulado por impedimento do meia alemão no momento do passe.

Szczesny salva. Adeyemi recebeu em velocidade pela esquerda, invadiu a área do Barcelona e finalizou cruzado. Szczesny se posicionou bem e fez a defesa.

Ele salva de novo. Szczesny fez duas boas defesas no começo do segundo tempo. Primeiro, parou Adeyemi com o pé esquerdo em chute e, na sobra, Gross finalizou da marca do pênalti para mais um milagre do polonês.

Guirassy faz o segundo do Dortmund: 2 a 0. Na cobrança de escanteio, Bensebaini apareceu na segunda trave e ajeitou para o meio. Guirassy apareceu do outro lado para completar para as redes.

Bensebaini faz contra: 2 a 1. Fermín López recebeu pela direita e cruzou rasteiro. Bensebaini veio no embalo para mandar para longe, mas pegou mal na bola e mandou contra o próprio gol.

Lewandowski comemora gol marcado pelo Barcelona contra o Borussia Dortmund na Champions Imagem: Thilo Schmuelgen/REUTERS

Quase, Raphinha. O brasileiro avançou pela direita, levou para o meio e finalizou no contrapé de Kobel. O goleiro suíço se recuperou bem e fez a defesa no cantinho.

Guirassy faz o terceiro: 3 a 1. Duranville fez lance individual pela direita e cruzou rasteiro. Ronald Araújo cortou mal, e a bola sobrou para Guirassy estufar as redes.

Não valeu! Brandt recebeu cara a cara com Szczesny e fez o quarto do Dortmund, mas o lance foi anulado por impedimento do meia, que havia acabado de entrar.

FICHA TÉCNICA

BORUSSIA DORTMUND 3 x 1 BARCELONA

Data e horário: 15 de abril de 2025, às 16h (de Brasília)

Competição: Jogo de volta das quartas de final da Champions

Local: Signal Iduna Park, em Dortmund (ALE)

Árbitro: Maurizio Mariani (ITA)

Assistentes: Daniele Bindoni (ITA) e Alberto Tegoni (ITA)

VAR: Marco Di Bello (ITA)

Gols: Guirassy (10'/1°T), Guirassy (3'/2°T), Bensebaini (contra, 8'/2°T), Guirassy (30'/2°T)

Cartões amarelos: De Jong (BAR), Nmecha (DOR)

Borussia Dortmund: Kobel; Bensebaini, Anton e Süle; Svensson, Nmecha (Duranville), Gross e Yan Couto (Brandt); Adeyemi (Gittens), Beier (Reyna) e Guirassy. Técnico: Niko Kovac

Barcelona: Szczesny; Koundé, Cubarsí, Ronald Araújo e Martín; De Jong, Gavi (Pedri) e Fermín López (Eric García); Yamal (Ferrán Torres), Raphinha e Lewandowski (Dani Olmo). Técnico: Hansi Flick