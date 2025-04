Marcos Rocha volta a treinar, mas sofre nova lesão e segue como baixa no Palmeiras

Ainda não será desta vez que o técnico Abel Ferreira voltará a contar com Marcos Rocha. O lateral-direito, que se recuperou recentemente de uma lesão, sofreu um novo problema físico e será desfalque na partida do Palmeiras contra o Internacional, nesta quarta, pela quarta rodada do Brasileirão.

O experiente jogador estava recuperado de uma lesão na coxa esquerda e foi para o treino desta terça, quando apresentou um outro problema físico: um edema na panturrilha esquerda. De acordo com informações do clube, o atleta de 36 anos seguiu um "cronograma individualizado" nesta terça.

Marcos Rocha chegou a ser relacionado pelo treinador e estava no banco de reservas no clássico com o Corinthians, no sábado, no Allianz Parque. Não foi para o jogo, apesar de apresentar boa condição física. Nesta terça, porém, a situação mudou. O time não apresentou um estimativa de tempo para sua recuperação.

Trata-se de mais uma baixa para Abel Ferreira, mais uma na defesa. O treinador já não poderia contar com o zagueiro Murilo, com uma lesão muscular. O provável time do Palmeiras para esta quarta deve ter: Weverton; Bruno Fuchs, Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Felipe Anderson; Estêvão, Facundo Torres e Vitor Roque.

RENOVAÇÕES

A direção do clube anunciou as renovações dos contratos do zagueiro Benedetti e do atacante Thalys. Os dois jogadores, ambos crias da base alviverde, assinaram contrato até dezembro de 2029.

"Fico muito feliz porque nós que subimos agora da base estamos tendo um reconhecimento e estamos cada vez mais nos preparando para desfrutar de tudo. Vamos em busca de mais jogos e títulos, se Deus quiser. Minha família também ficou muito feliz porque desde pequeno eu sou palmeirense, então é uma segurança para todos nós. Se Deus quiser, ainda temos muito pela frente", disse Benedetti, de 18 anos, com seis jogos disputados pelo clube.

Thalys, de 19 anos, já soma 11 jogos, sendo três como titular, e dois gols marcados. "É um sonho que eu estou realizando aqui, de estar junto de companheiros que eu só via na televisão. Fico muito feliz. Vem sendo um ano que eu já fiz minha estreia como profissional, já fiz gol também e espero continuar trabalhando e jogando com eles, o que é muito importante para mim", celebrou o jovem atleta.