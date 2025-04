Barcelona toma susto, mas segura pressão do Dortmund e vai à semifinal da Liga dos Campeões

O Borussia Dortmund bem que tentou, chegou a abrir 2 a 0, venceu por 3 a 1, nesta terça-feira, em casa, mas não conseguiu reverter a vantagem de 4 a 0 obtida pelo Barcelona no primeiro duelo na Espanha. Com isso, a equipe catalã garantiu presença na semifinal da Liga dos Campeões e aguarda o próximo adversário que sai nesta quarta-feira no duelo entre Internazionale de Milão e Bayern de Munique.

Empurrado por um 'exército' de 80 mil torcedores, o Borussia Dortmund imprimiu um ritmo alucinante desde o primeiro minuto. Com passes rápidos, infiltrações o tempo todo e mudanças constantes de posição, o time alemão dominou as ações.

E o primeiro gol não demorou a sair. Aos oito minutos, Gross foi lançado na área e derrubado elo goleiro Szczesny. O lance foi analisado pelo VAR, e o pênalti, confirmado. Guirassy bateu, aos dez, com cavadinha e abriu o placar.

Com Raphinha e Lamine Yamal, o Barcelona tentou sair do sufoco, mas a defesa do Borussia, bem postada, não dava chances para o time espanhol.

A partir dos 20 minutos, o Barcelona equilibrou as ações, ao pressionar a saída de bola do Dortmund. Com isso, a equipe espanhola ficou mais tempo com a bola.

Mas a bola parada do Dortmund é sempre muito forte. Aos 29, Gross cobrou falta pela direita e Beier cabeceou, livre, em cima de Sczcesny.

Os minutos finais da primeira etapa mostraram um Barcelona mais preocupado em conter a bola, com Gavi e De Jong, do que entrar na correria de Lewandowski, Raphinha e Lamine Yamal. O primeiro tempo terminou com o Borussia um pouco cansado e o Barcelona satisfeito, apesar da derrota parcial.

A intensidade do Borussia do início do primeiro tempo foi superada no começo da etapa final. Com pressão total, o time alemão chegou ao segundo gol, aos três minutos, mais uma vez com o artilheiro Guirassy. O atacante cabeceou dentro da pequena área, após escanteio. Antes, Szczesny já havia feito duas defesas difíceis.

Mas o entusiasmo do time e da torcida do Dortmund levaram um 'banho de água fria' aos oito minutos, quando Bensebaini desviou para o próprio gol um cruzamento de Fermín López: 2 a 1.

O Dortmund sentiu o gol contra e o Barcelona aproveitou para ir ao ataque. Fermín López teve duas chances par empatar, mas falhou na finalização. Aos 27, Raphinha exigiu a primeira defesa de Kobel na partida.

Aos 30 minutos, uma bobeada da defesa do Barcelona deu um fôlego a mais para o Dortmund. Duranville fez bela jogada pela direita, Araújo cortou errado e Guirassy marcou de novo. O 13º gol dele, o artilheiro desta edição da Liga dos Campeões.

Aos 34, Brandt fez o quarto do Dortmund, mas o lance foi anulado por causa de impedimento. O jogo ficou aberto, com as duas equipes na possibilidade de marcar mais um gol.

O Borussia tentou até o final tirar a vantagem no placar agregado, enquanto o Barcelona soube se defender, apesar da atuação bem inferior a de outras partidas.