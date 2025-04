Palmeiras fecha preparação e tem mais uma baixa para enfrentar o Internacional; veja provável escalação

O Palmeiras encerrou, nesta terça-feira, a preparação para enfrentar o Internacional, pela quarta rodada do Brasileirão. O técnico Abel Ferreira apresentou uma sessão de vídeo e depois comandou um treino tático na Academia de Futebol, além de um recreativo.

O treinador ganhou mais uma baixa para o duelo contra o Colorado: o lateral direito Marcos Rocha teve detectado um edema na panturrilha esquerda e voltou a ser baixa. Ele, então, junta-se o zagueiro Murilo, que na segunda-feira, teve lesão na coxa confirmada.

Além deles, estão entregues ao Departamento Médico Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo), Mayke (lesão na coxa esquerda), Lucas Evangelista (trauma na coxa direita) e Raphael Veiga (luxação no ombro esquerdo).

Dessa forma, um provável Palmeiras tem: Weverton; Fuchs, Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Felipe Anderson; Facundo Torres Estêvão e Vitor Roque.

Palmeiras e Internacional se enfrentam a partir das 19h30 (de Brasília), no Beira-Rio. O Verdão é o segundo colocado, com sete pontos, mesma pontuação do Flamengo, que é o líder com maior saldo de gols. O Colorado é o sexto colocado, com cinco pontos.

A equipe comandada por Abel Ferreira tenta chegar à sequência de cinco vitórias, que seria sua melhor marca na temporada. O Verdão vem de vitória por 2 a 0 sobre o Corinthians, na Arena Barueri.