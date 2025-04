Michael Chandler desabafa após derrota no UFC 314: "Nunca fora da luta"

Após um fim de semana difícil no octógono, Michael Chandler quebrou o silêncio com uma mensagem carregada de emoção. O ex-campeão do Bellator se pronunciou pela primeira vez desde a derrota para Paddy Pimblett, no último sábado (12), no co-main event do UFC 314, em Miami (EUA). O norte-americano foi superado por nocaute técnico no terceiro round e deixou o cage visivelmente abalado, sem esperar o anúncio oficial do resultado.

Nesta segunda-feira (14), o lutador publicou uma foto segurando a mão de seu filho, acompanhada da legenda: "Nunca estou fora da luta. Essa foto resume tudo. Enquanto eu tiver esses batimentos cardíacos e mãos para segurar, eu já venci". A imagem foi compartilhada após seu retorno a Nashville, onde reencontrou sua esposa e filhos. A postagem rapidamente ganhou repercussão, recebendo apoio de fãs e colegas da comunidade do MMA.

O combate contra Pimblett marcou a terceira derrota consecutiva de Chandler, que agora soma cinco reveses em sete aparições no UFC. Apesar do retrospecto recente negativo, o atleta segue sendo valorizado por seu estilo agressivo e entrega em lutas de alto nível. Prova disso foi o elogio do CEO do UFC, Dana White, que o comparou ao lendário boxeador Arturo Gatti, conhecido por batalhas memoráveis no ringue.

Futuro de Chandler

Embora ainda não tenha anunciado seus próximos passos, o cenário atual de Chandler levanta dúvidas sobre sua continuidade no UFC. Aos 38 anos, sem vencer desde 2022 e com um cartel de duas vitórias e cinco derrotas na organização, o norte-americano enfrenta um momento desafiador. A longa espera por uma luta contra Conor McGregor, somada à sequência negativa, intensificou questionamentos sobre o futuro do atleta na promoção.

Never out of the fight. This picture sums it all up. As long as I've got these heartbeats and hands to hold, I've already won. pic.twitter.com/q7F1gB4KhD

- Michael Chandler (@MikeChandlerMMA) April 14, 2025

