Bia Haddad leva 'pneu', sofre 9ª derrota seguida e cai na estreia do WTA de Stuttgart

Em temporada difícil, a brasileira Beatriz Haddad deu sequência à má fase e caiu na estreia do WTA 500 de Stuttgart, na Alemanha, hoje. A 17ª colocada no ranking da WTA não ofereceu resistência à norte-americana Emma Navarro, 11ª do mundo, e foi derrotada em 1h17 por 2 sets a 0 (parciais de 6/3 e 6/0).

A melhor brasileira do circuito vive fase difícil em 2025. Ela não vence uma partida em simples desde janeiro, quando faturou duas vitórias seguidas na chave do Aberto da Austrália. Desde a eliminação no primeiro Grand Slam do ano, ela acumulou seis eliminações em estreias de torneios.

Bia Haddad até conseguiu manter o confronto equilibrado no primeiro set, quando cada lado salvou três break points, mas não conseguiu acompanhar o ritmo de Navarro e perdeu 12 dos últimos 13 pontos, cedendo o set por 6 a 3.

A segunda parcial, porém, foi completamente dominada por Navarro. A brasileira não conseguiu encaixar seus saques e abusou dos erros, fazendo com que a norte-americana logo abrisse 4 a 0. Com apenas cinco pontos durante o set, Haddad desperdiçou a chance de evitar o "pneu" no quinto game e Navarro fechou a partida, com facilidade, em 6 a 0.

Agora, Bia Haddad tentará se recuperar no WTA 1000 de Madrid, no qual precisará defender pontos para não perder posições no ranking.