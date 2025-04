Próximo jogo do Flamengo: veja as próximas partidas do clube

O Flamengo largou bem nas três primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro e divide a liderança com o Palmeiras. Os dois times são os únicos com sete pontos (duas vitórias e um empate).

O Rubro-Negro carioca vai fazer ainda mais cinco jogos neste mês de abril. Três pelo Brasileirão, um na Libertadores e outro na Copa do Brasil, sendo a estreia do clube no torneio nacional, onde é o atual campeão.

Depois de vencer o Grêmio por 2 x 0, no último domingo (13), o próximo jogo do Flamengo será diante de outro time gaúcho: o Juventude. O duelo ocorre na quarta-feira, às 21h30, no Maracanã. Veja a seguir os compromissos do time no restante do mês.

Próximas jogos do Flamengo

16/04 - Flamengo x Juventude - 21h30 - Maracanã - Brasileirão

19/04 - Vasco x Flamengo - 18h30 - Maracanã - Brasileirão

22/04 - LDU x Flamengo - 19h - Estádio Casa Blanca - Libertadores

27/04 - Flamengo x Corinthians - 16h - Maracanã - Brasileirão

30/04 - Botafogo-PB x Flamengo - a definir - Almeidão - Copa do Brasil

Jorge Rodrigues/Alamy Stock Photo

Pedro e Danilo de volta

Filipe Luís ganhou duas boas notícias recentes, que foram os retornos de Pedro e Danilo. O atacante, inclusive, chegou a atuar por alguns minutos na derrota para o Central Córdoba, na Libertadores, mas, diante do Grêmio, não entrou em campo.

Já Danilo voltou a ser relacionado depois de 50 dias fora por conta de uma lesão na coxa. O zagueiro também esteve no banco de reservas no fim de semana. A tendência é que os dois jogadores ganhem minutos para a sequência da equipe na temporada.

Flamengo Feminino: próximas partidas no Brasileirão