Calendário muda Seleção Brasileira para o Mundial de Revezamentos de Guangzhou

A Seleção convocada para a sétima edição do Mundial de Revezamentos de Guangzhou sofreu mudanças. O evento será realizado na China, entre os dias 10 e 11 de maio. A Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) manteve os critérios previamente aprovados para as convocações e, em função do pedido de dispensa de três velocistas, o Brasil não disputará o revezamento 4×100 m feminino.

Pediram dispensa Ana Carolina Azevedo, Vitória Cristina Rosa e Lorraine Martins (todas do EC Pinheiros-SP). Diante da confirmação de apenas três convocadas - Gabriela Silva Mourão (EC Pinheiros-SP), Daniele Campigotto (Clube de Atletismo Chapecó-SC) e Vanessa Sena dos Santos (AD Centro Olímpico-SP) -, o Brasil não participará do revezamento 4×100 m.

Em ano de Mundial de Atletismo, que será realizado em Tóquio, entre os dias 13 e 21 de setembro, a programação dos atletas muda, e competições na Ásia implicam em viagens longas e desgastantes. O Brasil mantém a sua participação no 4×100 m masculino, pois apenas Paulo André Camilo de Oliveira pediu dispensa. Também participarão os revezamentos 4×400 m feminino, masculino e misto.

Os velocistas disputarão o 54º Campeonato Sul-Americano de Mar Del Plata, de 25 a 27 de abril, competição que classifica o campeão de área para o Mundial de Tóquio. Logo após o evento na Argentina, os integrantes dos revezamentos que aceitaram a convocação para o Mundial ficarão concentrados para treinamento em Bragança Paulista antes da viagem à China, prevista para 3 de maio.

Em Guangzhou, as provas de revezamentos (exceto o misto 4×100 m) terão a participação das 16 melhores equipes dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, do país anfitrião e das melhores equipes do mundo até completar 32, definidas pelas listas no período de qualificação (que valem de 1/1/2024 a 13/4/2025).

Confira os atletas convocados para o Mundial de Revezamentos:

4×100 m Feminino



Ana Carolina Azevedo (EC Pinheiros-SP)



Vitória Rosa (EC Pinheiros-SP)



Lorraine Martins (EC Pinheiros-SP)



Gabriela Silva Mourão (EC Pinheiros-SP)



Daniele Campigotto (Clube de Atletismo Chapecó-SC)



Vanessa Sena dos Santos (AD Centro Olímpico-SP)

4×400 m Feminino



Tiffani Marinho (Orcampi-SP)



Jayni Suelen dos Santos Barreto (IEMA-SP)



Anny Caroline de Bassi (IA Balneário Camboripu-SC)



Erica Geni Barbosa Cavalheiro (Instituto de Atletismo Foz do Iguaçu-PR)



Rita de Cássia Ferreira Silva (EC Pinheiros-SP)



Letícia Nonato Lima (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG)

4×100 m Masculino



Felipe Bardi (SESI-SP)



Erik Cardoso (SESI-SP)



Igor Bezerra Borges Soares (AAPD-PE)



Rodrigo Pereira do Nascimento (EC Pinheiros-SP)



Vitor Hugo Mourão dos Santos (AD Centro Olímpico-SP)

4×400 m Masculino



Matheus Lima da Silva (EC Pinheiros)



Douglas Hernandes Mendes da Silva (Instituto de Atletismo Balneário Camboriú-SC)



Lucas da Silva Carvalho (EC Pinheiros-SP)



Jadson Erik Soares de Lima (EC Pinheiros-SP)



Tiago Lemes da Silva (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG)



Elias Oliveira dos Santos (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG)