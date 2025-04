Marcelo Melo e Rafael Matos estreiam nesta quarta-feira no ATP 500 de Munique

A dupla formada por Marcelo Melo e Rafael Matos está na Alemanha. Nesta quarta-feira, os brasileiros estreiam no ATP 500 de Munique contra os alemães Jakob Schnaitter e Mark Wallner, que receberam wild card, em jogo por volta das 9h (de Brasília).

"Após os treinos aqui na Alemanha, foco nessa estreia no ATP 500", disse Melo. Na edição 2025, ele fará sua sexta participação em Munique. O mineiro iniciou a gira no saibro europeu no Masters 1000 de Monte Carlo, jogando com o alemão Alexander Zverev.

É a 19ª temporada do experiente Melo no circuito, a segunda ao lado de Matos. Desde o início da parceria, o mineiro e o gaúcho foram campeões no Rio Open, em fevereiro deste ano, e no ATP 250 de Stuttgart, em 2024.

Os brasileiros também foram vice-campeões no ATP 500 de Washington, em 2024, e no ATP 250 de Buenos Aires, em 2025. No ranking da ATP, Melo ocupa a 42ª colocação e Matos é o atual 31º.