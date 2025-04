'Precisa de psiquiatra', diz campeão mundial com a França sobre comportamento de Dibu Martínez

O comportamento provocativo de Dibu Martínez, goleiro do Aston Villa e da Argentina, não agrada a todos no universo do futebol. E a roupa que o atleta usou em viagem recente à França para o jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain parece ter irritado um ex-jogador em particular. Emmanuel Petit, integrante do elenco francês que foi campeão do mundo em 1998, criticou o argentino em participação no podcast Rothen s'enflamme, da RMC.

Na última semana, Martínez foi visto em solo francês vestindo um boné que fazia alusão aos três títulos de Copa do Mundo da seleção argentina. O mais recente, de 2022, foi conquistado justamente em cima da seleção francesa. "Emiliano Martínez disse recentemente que não ultrapassa limites. Ele precisa fazer psicoterapia, consultar um psiquiatra porque não temos a mesma definição do que são limites", apontou o ex-volante. "Francamente, esse homem deveria aprender a se controlar emocionalmente".

Não é a primeira vez que uma atitude de Martínez gera comentários. Três anos atrás, na premiação do Mundial, o goleiro comemorou com um gesto obsceno a conquista da Luva de Ouro do torneio. O movimento foi repetido na Copa América de 2024.

"Não deve ser desrespeitoso, nem deve ser agressivo. Parece que em cada jogo esperamos algo fora dos limites deles. Ele é um goleiro muito bom, mas por onde passa deixa uma imagem provocativa de seu comportamento. Já foi longe demais. É o suficiente", continuou Petit. "Sou o primeiro a aceitar que a provocação faz parte do futebol e da vida em geral, mas não deve se transformar constantemente em difamação", concluiu.