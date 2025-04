Hernan: Sampaoli tem dúvida e ainda não deu OK ao Santos

Favorito do presidente Marcelo Teixeira para assumir o Santos, Jorge Sampaoli está em dúvida se aceita o desafio, informou o colunista André Hernan no De Primeira.

Segundo apurou Hernan, o treinador argentino se questiona se terá tempo para trabalhar e implementar sua filosofia de jogo no Peixe.

A conversa foi muito boa, não chegaram a falar de valores, não tem nada acertado, o que tem é uma boa conversa, tem tudo para dar certo, só que o Sampaoli ainda não respondeu.

Vou ler a frase da minha apuração de pessoas próximas ao Sampaoli, que me disse o seguinte: 'penso que tem a ver com o fato dele ter tempo para trabalhar'.

Eu falei: por que tanta dificuldade? O problema é a análise dos jogadores, é o clube, é financeiro? Ele falou assim: 'penso que tem a ver com poder ter tempo para trabalhar'.

Então, essa pessoa entende que a indecisão dele tem muito a ver com o tempo que ele vai ter para trabalhar no Santos. Sabe aquela coisa do efeito Caixinha? Foram 15, 16 jogos. A instabilidade do futebol brasileiro.

André Hernan

Assim, Sampaoli não será anunciado hoje como novo técnico do Santos.

O Peixe será comandado por César Sampaio, membro da comissão técnica permanente, na rodada do meio de semana do Brasileirão.

Ninguém no Santos acredita que hoje vai ter o anúncio, tanto que o Sampaio será o técnico interino nesse jogo contra o Galo na quarta-feira.

André Hernan

