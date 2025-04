Arboleda treina e deve reforçar São Paulo na quarta; Lucas faz exercício com bola

O técnico Luis Zubeldía terá reforços para o jogo do São Paulo contra o Botafogo nesta quarta-feira, pela quarta rodada do Brasileirão. O zagueiro Arboleda deu sinais de recuperação física, treinou normalmente nesta terça e foi relacionado pelo treinador. Até segunda, o defensor equatoriano era considerado como desfalque quase certo para a rodada deste meio de semana.

No início da semana, Arboleda fez apenas trabalho físico no CT, em postura mais cautelosa do time. O jogador tratava uma sobrecarga muscular na coxa esquerda. A questão física tirara o zagueiro a partida contra o Cruzeiro, no domingo, no MorumBis.

Nesta terça, porém, o defensor apresentou melhora em sua condição física. Ele treinou normalmente com os demais companheiros e foi relacionado para a partida, a ser disputada no estádio Engenhão, na quarta-feira.

Outro reforço será Calleri, que vive má fase na temporada, mas está à disposição após cumprir punição diante do Cruzeiro após ser expulso diante do Atlético-MG e deve retomar a posição no comando do ataque ao lado de Ferreirinha e Luciano. O próprio Zubeldía cumpriu suspensão no fim de semana e está voltando ao time nesta quarta.

Outra boa notícia para o treinador foi a evolução que Lucas e Pablo Maia mostraram em seus processos de reabilitação, nesta terça. Ambos correram no campo e fizeram atividades com bola pela primeira vez.

O São Paulo informou também que o Oscar deu sequência ao seu tratamento no REFFIS Plus, enquanto Luiz Gustavo segue em repouso após ser internado devido a um tromboembolismo pulmonar.