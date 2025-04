'Fominha'? Comentaristas apontam mudança de Estêvão no Palmeiras em 2025

Estêvão se tornou "fominha" e pode atrapalhar o Palmeiras na temporada? Paulo Massini, Gustavo Soler e Flávio Latif observaram, na Live do Clube, que o atacante tem demorado para passar a bola.

Em 2025, Estêvão ainda não deu nenhum passe para gol - são seis gols marcados em 19 partidas. Em 2024, foram 15 gols marcados e 10 assistências em 45 partidas.

Flávio Latif: Estêvão parou de dar assistências

O Estêvão tomou chamada do Abel justamente por isso. Ele não solta a bola. Não sei se ele quer muito fazer gol nesse restante de passagem pelo Palmeiras, não sei se quer ter uma grande atuação, mas é inegável que o Estêvão não solta a bola.

Tanto que no ano passado, ele deu dez assistências e esse ano ele ainda não deu uma assistência. No último jogo, ele até deu um passe para o Vitor Roque, mas o gol foi anulado. Para quem vai no Allianz Parque, é nítido: o Estêvão é 'fominha'.

Flávio Latif

Paulo Massini: Dois dribles é suficiente

Tem gente dizendo que eu persigo o Estêvão. Cristo Redentor! Como eu posso perseguir o Estêvão? Eu só peço a ele que solte a bola. Driblou uma vez ou duas e solta a bola.

Paulo Massini

Gustavo Soler: Time melhorou, não precisa ser 'fominha'

É isso o que ele tem que fazer mesmo [soltar a bola]. Driblou o primeiro, se ele toca, vai receber de novo. Agora tem quem vai devolver para ele. Já teve momentos que ele prendia porque era um cemitério de ideias. Hoje, se ele toca, a bola volta no pé dele.

Gustavo Soler

