Mirassol pode ter estreia de meia Matheus Bianqui contra o Grêmio

O Mirassol tem uma boa notícia para buscar sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Isso porque o meia Matheus Bianqui pode estrear no próximo duelo, diante do Grêmio, após se recuperar de lesão. O jogador de 27 anos foi contratado por empréstimo junto ao Coritiba, mas ainda não entrou em campo pelo clube paulista, pois vinha tratando uma luxação na clavícula. A lesão aconteceu antes da negociação, mas o Mirassol decidiu por manter o empréstimo.

O meia não escondeu a vontade de estrear para ajudar o Mirassol na elite. "A vontade de entrar em campo é enorme. Estou trabalhando forte para estar à disposição e corresponder da melhor forma possível quando a oportunidade vier. Quero ajudar meus novos companheiros em campo e contribuir para o Mirassol fazer uma grande campanha neste primeiro ano na elite", projetou.

Matheus Bianqui chegou ao Coritiba em 2023 e soma dez jogos, dois gols e uma assistência nesta temporada. No último domingo, em que o Mirassol empatou por 1 a 1 com o Bahia, em Salvador (BA), ele já foi relacionado, mas não entrou em campo.

Apesar disso, o meia deve começar novamente no banco. A tendência é que Guanaes repita a escalação diante do Bahia, com Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Daniel Borges; Neto Moura, José Aldo, Danielzinho e Gabriel; Clayson e Cristian.

Em três partidas, o Mirassol somou dois pontos e está em 17º lugar, abrindo a zona de rebaixamento. O time volta a campo na quarta-feira, às 19h, quando recebe o Grêmio no estádio José Maria de Campos Maia (Maião), em Mirassol (SP).