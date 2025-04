Lateral do Corinthians, Matheuzinho projeta "jogo difícil" contra o Fluminense

O Corinthians entra em campo pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira, contra o Fluminense. Lateral titular do Timão, Matheuzinho projetou um embate complicado frente aos cariocas.

O duelo, previsto para as 19h30 (de Brasília), acontece na Neo Química Arena, em São Paulo. Matheuzinho destacou o alto nível do Brasileirão e projetou a partida.

"O Campeonato Brasileiro é muito difícil. Todas as partidas valem três pontos, todos os jogos são considerados como finais. Tem que ter esse cuidado de entrar (em campo) como se fosse uma final. Que amanhã a gente coloque nosso futebol a todo vapor para conseguir os três pontos", disse, em entrevista à Corinthians TV, nesta terça-feira.

"Vamos com tudo para o jogo contra o Fluminense. Vai ser um jogo muito difícil, mas em casa temos o apoio da nossa torcida, que é um algo a mais. Tenho certeza de que vamos fazer uma excelente partida e a torcida vai nos ajudar", finalizou.

O Corinthians espera voltar a vencer após o revés no Derby. No último sábado, na Arena Barueri, o Timão perdeu de 2 a 0 para o Palmeiras e sofreu a primeira derrota no Brasileiro.

A equipe do técnico Ramón Díaz possui uma vitória, um empate e uma derrota e ocupa a nona posição do torneio nacional, com quatro pontos. O Fluminense, por sua vez, figura na quinta posição, com seis unidades.