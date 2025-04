Jogador toma susto e fica com medo de águia do clube na Bundesliga; assista

Hugo Ekitiké, atacante do Eintracht Frankfurt, da Alemanha, mostrou não ter tanta intimidade com a águia mascote do seu próprio time.

O que aconteceu

Um vídeo do jogo do último domingo (13), contra o Heidenheim, pela Bundesliga, mostra o jogador francês nada à vontade ao lado do animal. Incentivado pelo treinador da águia, ele chega a fazer carinho nela, mas volta a se assustar quando ela abre as asas (veja abaixo).

A interação com a águia parece ter dado resultado. Ekitiké fez um gol e deu uma assistência na vitória de 3 a 0 pela 29ª rodada da Bundesliga e foi eleito melhor jogador em campo.

A ave, chamada Attila, costuma sobrevoar o campo do Deutsche Bank Park antes das partidas, assim como acontece no estádio da Luz, do Benfica. Ela faz um circuito antes de pousar de volta à luva de seu treinador.

Integrante da primeira divisão da Alemanha, o Eintracht Frankfurt é conhecido como "As Águias". O time é o terceiro colocado da Bundesliga, atrás apenas de Bayern de Munique e Bayer Leverkusen, e ainda briga por título na Liga Europa. Na quinta-feira (17), faz o jogo de volta das quartas de final contra o Tottenham; na Inglaterra, deu empate por 1 a 1.

Hugo Ekitiké tem só 22 anos e está no Eintracht Frankfurt desde o ano passado. Ele é um dos destaques da equipe na temporada atual, com 21 gols e nove assistências em 42 jogos. Ele ainda acumula passagens por PSG e Stade de Reims, ambos da França, e Vejle BK, da Dinamarca.