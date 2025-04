Maicon destaca força do Coritiba no Couto Pereira antes do duelo contra o Novorizontino pela Série B

No último sábado, o Coritiba conquistou a sua segunda vitória na Série B do Campeonato Brasileiro ao bater a Chapecoense por 2 a 1, na Arena Condá. Com o resultado na segunda rodada, o clube manteve os 100% de aproveitamento na competição e quebrou dois tabus históricos: jamais havia vencido a equipe catarinense em Chapecó e nunca havia iniciado a Série B com duas vitórias consecutivas.

Para o zagueiro Maicon, um dos principais reforços alviverdes em 2025, o bom momento é reflexo do comprometimento e da identidade competitiva que o grupo vem adquirindo nas primeiras rodadas.

"Temos um time muito comprometido, e isso nos dá uma esperança enorme de conquistar grandes coisas e devolver a dignidade ao torcedor do Coxa. Está sendo um ótimo começo. Estamos muito felizes, especialmente porque o grupo está criando uma identidade forte", afirma o defensor, que disputa a Série B pela primeira vez na carreira.

A vitória sobre a Chapecoense também contrasta com o desempenho do clube na edição anterior da Série B. Em 2024, o Coritiba venceu sua primeira partida fora de casa somente na 21ª rodada, contra o Brusque.

"São sinais positivos, mas todos sabemos que é cedo para falar em favoritismo. O mais importante neste momento é consolidar uma identidade de jogo, fortalecer o grupo e manter um espírito competitivo. É assim que se formam grandes equipes, é isso que o torcedor espera e estamos no caminho certo", analisou.

O Coritiba volta a campo nesta quarta-feira, às 19h, no Couto Pereira, onde venceu o Vila Nova por 1 a 0 na rodada de abertura diante de mais de 28 mil torcedores - o maior público da primeira rodada entre todos os participantes. O adversário desta vez será o Novorizontino, equipe que bateu na trave pelo acesso nas duas últimas temporadas, ao terminar a Série B na 5ª colocação por duas vezes seguidas.

Maicon prevê um confronto equilibrado e reforça a importância do apoio da torcida em casa.

"As equipes são muito niveladas e precisamos manter a concentração do início ao fim. Foi assim que conquistamos as vitórias até aqui. Contamos com o apoio do nosso torcedor, que tem sido fundamental. A sinergia entre o time e a torcida é essencial para o nosso objetivo de levar o Coritiba de volta à Série A", finaliza o camisa 3.