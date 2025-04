Neymar e zaga lenta podem ser problema para Sampaoli no Santos; PVC explica

A presença de Neymar e dois zagueiros lentos no time pode ser um problema para Jorge Sampaoli caso ele aceite a proposta do Santos, alertou o colunista Paulo Vinícius Coelho no quadro Prancheta do PVC, no De Primeira.

Segundo PVC, Neymar deve dificultar a tentativa de marcação por pressão, e Zé Ivaldo e Gil têm dificuldades de jogar em linha alta na zaga.

Do ponto de vista tático, o que o Sampaoli tem? A capacidade de pressionar a saída de bola. O jogo dele lembra o do Marcelo Bielsa, embora seja diferente, o Sampaoli é até um pouco mais campeão que o Bielsa, mas tem o mesmo princípio — a capacidade de jogar pressionando a saída de bola.

O grande camisa 10 do futebol moderno é a marcação por pressão. É subir e dificultar no espaço individual a saída dos adversários, sempre marcando individual no campo de ataque, o que deixa um buraco atrás, mas se tiver a capacidade de pressionar e recuperar a bola na frente, será um grande time.

Mas é difícil fazer isso tendo Neymar aos 33 anos e tendo uma defesa com Gil e Zé Ivaldo. A característica dos jogadores não ajuda.

Paulo Vinícius Coelho

Sampaoli é o favorito para assumir o Santos, mas tem dúvida sobre o desafio e ainda não deu OK à diretoria.

