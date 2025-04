CEO vê demissão de Caixinha como "passo atrás" e dispara: "O saudosismo vai matar o Santos"

Nesta terça-feira, por meio de uma entrevista coletiva, Pedro Martins, CEO do Santos, considerou a demissão do técnico português Pedro Caixinha um "passo atrás" e afirmou que se não for utilizado da maneira certa, o "saudosismo vai matar" o Alvinegro Praiano.

"Ele não ficou no Santos por resultado. Na minha avaliação, quando o critério é esse, a derrota é de todos. Uma demissão de treinador no Santos é uma derrota pra instituição. Porque é muito bonito falar da vitória, que colocamos títulos como um fruto de uma construção coletiva, mas a derrota também é uma construção coletiva. Se a gente quer modificar essa cultura, precisamos todos nós, diretoria, atletas, funcionários, colocar a mão na consciência e entender o que nós fizemos de errado para que o Caixinha fosse demitido", afirmou.

O português não resistiu à sequência de resultados ruins. O time não vence desde o dia 2 de março, quando bateu o RB Bragantino pelas quartas de final do Paulistão. Desde então, foram três derrotas e um empate. Caixinha foi anunciado no final de 2024, para substituir Fábio Carille. Ao todo, foram 17 partidas com o técnico. Neste período, o Peixe somou seis vitórias, quatro empates e sete derrotas, além de 26 gols marcados e 21 sofridos.

"Se a gente quer fazer de novo o Santos um clube vencedor, precisamos olhar para fora, entender o que está acontecendo na indústria do futebol. Nos últimos cinco anos, o futebol brasileiro mudou de maneira considerável o volume de investimento aumentou drasticamente, o mercado de transferências virou uma insanidade. O nível de exigência aumentou tanto que se você não fizer uma reflexão e uma análise crítica de todas suas áreas, você cai no erro de achar que futebol é apenas escolher treinador e jogador. Para o Santos ser competitivo, temos que entender o que fez com que o Santos caísse de divisão. Um clube desse tamanho não cai de divisão à toa", continuou o CEO.

O Alvinegro Praiano foi eliminado na semifinal do Paulistão e, atualmente, ocupa a 18ª colocação do Brasileirão, com apenas um ponto em três rodadas. A diretoria do Santos agora corre para encontrar um novo comandante. O auxiliar técnico César Sampaio assume interinamente.

"O Santos é um clube que precisa ter muito orgulho do seu passado, é o que está moldando a identidade dessa instituição, mas ele precisa saber diferenciar o que é orgulho do passado de saudosismo. O saudosismo vai matar o Santos. O orgulho do passado precisa pavimentar o futuro dessa instituição. Precisamos tomar as decisões mais difíceis no aspecto financeiro, para que daqui a alguns anos, consigamos ter orgulho das equipes que esse clube vai fazer. Caso contrário, vamos continuar em um ciclo vicioso de vender o futuro para tentar conquistar alguma coisa no presente", finalizou.

Sob o comando do técnico interino César Sampaio, a equipe entra em campo novamente na quarta-feira, quando recebe o Atlético-MG, pela quarta rodada da liga nacional. O embate será às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro.