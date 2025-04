Ex-Cruzeiro é anunciado em time sem divisão e voltará a jogar com o irmão

Velho conhecido da torcida do Vitória e jogador do Cruzeiro em 2017, o meia Nickson foi anunciado como reforço do Leônico, time da segunda divisão do futebol baiano.

O que aconteceu

Nickson Gabriel disputará a Série B do Campeonato Baiano, que começa no fim deste mês. Ele foi apresentado ontem nas redes sociais e chamado de 'maestro do Leônico'.

O meia de 27 anos atuou tanto na base como no profissional do Cruzeiro. No time principal, ele jogou apenas uma partida, em 2017, contra o Londrina, pela Primeira Liga. Também acumula passagem pela seleção de base do Brasil.

Nickson foi eleito revelação do Campeonato Baiano em 2018, jogando pelo Vitória. Ele defendeu a equipe rubro-negra por mais de 15 anos, entre categoria de base e time principal.

O meia terá, mais uma vez, a companhia do irmão, Rickson, de 23 anos. É a terceira vez que eles atuam juntos no mesmo time -já fizeram parte do mesmo elenco no Botafogo-BA, em 2022, e no Amadense-SE, no ano passado.

Campeão baiano em 1966, o Leônico tem estreia programada na Série B do Baiano para o dia 30 de abril, fora de casa, contra o Grapiúna. Atualmente, o time não faz parte de nenhuma divisão do futebol nacional.