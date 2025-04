Cebolinha revela vontade de retornar ao Grêmio: 'Em um futuro bem próximo'

Do UOL, no Rio de Janeiro

Em sua quarta temporada pelo Flamengo, o atacante Everton Cebolinha revelou o desejo de retornar ao Grêmio, onde viveu um de seus melhores momentos da carreira.

O que aconteceu

A declaração foi dada após a vitória do Rubro-Negro sobre o Grêmio, por 2 a 0, no último domingo, em Porto Alegre (RS). O jogador disse, inclusive, é que sua vontade é a de que isso aconteça em breve. Seu contrato com o clube carioca vai até dezembro de 2026.

Se passaram cinco anos, mas o amor e o carinho pelo clube continuam o mesmo. Desde o dia que eu saí, eu penso em voltar, em um futuro bem próximo. Quem sabe mais para frente

Everton Cebolinha, à Rádio Imortal

O atacante também foi questionado se ele foi procurado alguma vez pelo Grêmio após sair. O jogador revelou que houve um contato quando ele estava no Benfica, de Portugal.

Fui procurando logo que cheguei no Benfica, uns seis meses depois. Não tinha como eu sair, obviamente. Foi a única vez que fui procurado

Everton Cebolinha, à Rádio Imortal

Cebolinha foi comprado pelo Flamengo em 2022 por 13,5 milhões de euros (cerca de R$ 74 milhões na época). O atacante já conquistou a Libertadores de 2022, a Copa do Brasil de 2022 e 2024 e a Supercopa do Brasil de 2025 e o Campeonato Carioca de 2024 e 2025.