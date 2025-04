São Paulo desembarca no Rio de Janeiro para duelo contra o Botafogo pelo Brasileiro

Nesta terça-feira, o São Paulo desembarcou no Rio de Janeiro, onde enfrentará o Botafogo, em duelo válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola nesta quarta, no Estádio Nilton Santos, às 18h30 (de Brasília).

A delegação são-paulina embarcou para a o Rio de Janeiro no período da tarde, logo após o último treino no CT da Barra Funda, com foco no encerramento da preparação para o duelo.

O Tricolor está no Rio de Janeiro! Amanhã tem @Brasileirao! ? Botafogo

? 18h30

Botafogo
18h30
Nilton Santos

Para o duelo, Zubeldía terá que lidar com ausências de peso. Lucas (trauma no joelho direito), Oscar (lesão na região posterior da coxa esquerda), Pablo Maia (cirurgia no tornozelo direito) e Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar) estão fora da partida.

A boa notícia é o retorno do zagueiro Arboleda, que não jogou contra o Cruzeiro por conta de uma sobrecarga na coxa esquerda, mas já se recuperou e está à disposição do técnico argentino. Outro "reforço" é o atacante Calleri, que cumpriu suspensão e também pode atuar.

Assim, uma provável escalação do São Paulo tem: Rafael; Ferraresi, Robert Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz; Alisson e Marcos Antônio; Luciano, Lucas Ferreira e Ferreirinha; Jonathan Calleri.