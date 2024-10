Vasco busca arrumar setor defensivo com a parada da Data Fifa

Com a parada do calendário para a Data Fifa, o Vasco ganhou tempo para trabalhar e fazer ajustes no time. Uma missão do técnico Rafael Paiva, por sinal, deve ser melhorar o sistema defensivo. O Gigante da Colina amarga uma sequência ruim.

O Vasco sofreu gol nos últimos seis jogos. É a segunda pior marca do time em 2024. Entre março e abril, o clube carioca foi vazado em sete jogos seguidos, sequência que começou com um 3 a 3 contra o Água Santa, pela Copa do Brasil, e foi até a goleada imposta por 4 a 0 pelo Criciúma, pelo Campeonato Brasileiro.

Naquele período, o Gigante da Colina conseguiu uma vitória, perdeu quatro vezes e empatou dois jogos. Na sequência atual, amargou três derrotas e empatou três vezes. O time não está sem sofrer gols desde o triunfo por 1 a 0 sobre o Vitória, em Salvador, pelo Brasileirão.

De lá para cá, o Vasco sofreu gol e não venceu. A seca de vitórias, por sinal, incomoda. O Gigante da Colina vinha em ascensão no Campeonato Brasileiro, mas agora amarga uma sequência de quatro rodadas sem ganhar e está na décima colocação.

Além disso, põe pressão para um jogo decisivo: a semifinal da Copa do Brasil, contra o Atlético-MG, no próximo sábado, em São Januário. O Vasco perdeu a ida, na Arena MRV, por 2 a 1.

Antes de reencontrar o Atlético-MG, o Vasco vai colocar à prova os dias de trabalho contra o São Paulo, nesta quarta-feira, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Confia a série de jogos do Vasco levando gol:

Vasco 1×1 Juventude - Campeonato Brasileiro



Atlético-MG 2×1 Vasco - Copa do Brasil



Cruzeiro 1×1 Vasco - Campeonato Brasileiro



Vasco 0x1 Palmeiras - Campeonato Brasileiro



Flamengo 1×1 Vasco - Campeonato Brasileiro



Athletico-PR 2×1 Vasco - Copa do Brasil