Em duelo disputado, Flamengo ganha do Vasco na estreia da NBB 2024/2025

Neste sábado, pela abertura do NBB 2024/25, o Flamengo venceu o R10 Score Vasco da Gama, como visitante no ginásio do Tijuca Tênis Clube, pelo placar de 59 a 50. A partida foi marcada pela pontuação baixa, muita batalha no garrafão pelos rebotes e a primeira vitória do Rubro-Negro na temporada.

O primeiro lance do NBB CAIXA 2024/25 vai ser lembrado não por uma cesta, mas sim pelo toco de Lucas Siewert, do Flamengo, em cima do Paulo Scheuer do R10 Score Vasco da Gama. Depois disso, o Gigante da Colina anotou os primeiros pontos da temporada com o recém-contratado Jamaal, que encarou a marcação de Franco Balbi e o superou para fazer uma cesta de três nos 45º do perímetro.

Após ver o rival abrir 6 a 0, o Mengão recuperou-se com oito pontos seguidos. Com uma oscilação natural de começo de campeonato, ocorreu uma alternância na ponta do placar e a parcial terminou 14 a 11 para os donos da casa. Jamaal, pelo Vasco, e Gallizzi, pelo Flamengo, lideraram a pontuação com cinco pontos cada.

Com as duas defesas em intenso trabalho, principalmente dentro do garrafão, a pontuação manteve-se baixa e o R10 Score Vasco da Gama esteve à frente por quase todo o quarto. Com 22 a 20 no marcador, faltando dois minutos, Alexey anotou seus três primeiros pontos no seu retorno ao Brasil e colocou o Flamengo em vantagem mínima. Mais dois lances livres de Siewert e o placar foi para o intervalo com o Rubro-Negro vencendo por 25 a 22.

O lance que foi barrado no primeiro quarto, teve sua conclusão no começo do terceiro, com Scheuer acertando uma enterrada. No entanto, demorou mais cinco minutos para o R10 Score Vasco da Gama, com uma bola de dois da lenda Marquinhos, quando o placar já estava em onze de vantagem para o time visitante, com 35 a 24.

O Flamengo disparou nos rebotes ao final do terceiro período, com 43 a 28, sendo dez apenas de Jhonatan Luz. Além disso, o tempo que o Gigante da Colina ficou sem pontuar, cobrou um preço alto, com o rival vencendo a partida por 45 a 34 e mantendo a diferença em onze pontos. O argentino Gallizzi passou a liderar entre os maiores cestinhas com 12 pontos para o pivô flamenguista.

Por fim, um último quarto que continuou com muita batalha física nas disputas pela bola, mas que não houve alterações na distância do placar. A cesta de Diego de três pontos com assistência de Eddy até acendeu a torcida do R10 Score Vasco da Gama com a diferença diminuída para nove pontos, mas Gui Deodato colocou um balde de água fria na reação cruzmaltina. Desse modo, 0 placar fechou com baixa pontuação e o Flamengo saiu do quente ginásio do Tijuca com o primeiro triunfo da competição.

O pivô argentino Gallizzi terminou como maior pontuador da partida, anotando 16 pontos para o Flamengo, além de pegar oito rebotes. Pelo lado do R10 Score Vasco da Gama, Marquinhos anotou 14 pontos para ser o cestinha do time. O próximo compromisso do Cruzmaltino será na terça-feira (15/10), às 19h30, fora de casa contra o Farma Conde/São José Basketball. Mesmo rival do Flamengo, também em São José dos Campos, mas dois dias depois, na quinta-feira (17/10), no mesmo horário.