Corinthians recebe sondagens e tem plano B se perder Esportes da Sorte

Do UOL, em São Paulo

O Corinthians tem plano B em caso de rompimento com a Esportes da Sorte, patrocinadora máster do clube.

O que aconteceu

A diretoria alvinegra recebeu contatos de empresas interessadas em assumir o principal patrocínio do clube se a Esportes da Sorte não puder mais operar no Brasil.

O UOL apurou que o Timão recebeu duas sondagens: uma de uma casa de aposta regularizada pelo Ministério da Fazenda e outra de uma empresa de fora do setor. A informação foi publicada primeiro pelo ge.

Isso não significa que o Corinthians abrirá negociações no momento. Tudo vai depender do desenrolar do caso entre Esportes da Sorte e governo.

O Corinthians ainda não recebeu uma resposta formal após notificar a casa de apostas, mas mantém contato permanente com os representantes da marca.

O UOL apurou que a relação entre clube e patrocinadora é muito boa, com comunicação constante e aberta.

Esportes da Sorte crê em operação nacional

A Esportes da Sorte tenta formas de regularizar sua operação, uma vez que ficou de fora da lista do Ministério da Fazenda. Na última segunda-feira (7), a empresa disse ter recebido a autorização da Loteria do Estado do Rio de Janeiro (Loterj) para operar.

A reportagem apurou que a casa de apostas se apoia no processo de liminar movido pela Loterj para funcionar em território nacional. Porém, o Tribunal Regional Federal (TRF-1) suspendeu tal liminar na última sexta-feira (4) e manteve a decisão nesta semana.

Por outro lado, a Loterj afirma que a decisão "em nada altera suas operações ou as de suas credenciadas".