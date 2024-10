Corinthians terá data Fifa para recuperar lesionados e dar mais ritmo a Memphis Depay

O Corinthians encerrou a 29ª rodada do Campeonato Brasileiro com um amargo empate contra o Internacional. O Timão viu o Inter deixar tudo igual em 2 a 2 já nos minutos finais da partida e, com isso, deixou escapar pontos precisos na luta contra o rebaixamento.

Caso vencesse o Inter na Neo Química Arena, o Alvinegro paulista poderia ter deixado o Z4. Com o empate, porém, a equipe corintiana segue na 18ª colocação, com 29 pontos conquistados. Agora, o elenco terá, ao menos, a pausa para a data Fifa para se recuperar do frustrante resultado.

A delegação alvinegra folgou no último domingo e ainda não tem data definitiva para a reapresentação. Entretanto, o técnico Ramón Díaz contará com a pausa no calendário para recuperar alguns jogadores lesionados e dar mais ritmo ao holandês Memphis Depay.

Neste momento, o Timão conta com cinco atletas no departamento médico: Talles Magno, Alex Santana, Ruan Oliveira, Maycon e Diego Palacios. Os dois primeiros têm lesões mais 'tranquilas', enquanto os três últimos se recuperam de cirurgias no joelho.

Talles Magno e Alex Santana tratam de lesões no músculo posterior da coxa esquerda. No último dia 30 de setembro, o volante publicou uma foto ao lado do atacante que deu a entender que ambos estão, aos poucos, retomando os treinos no gramado do CT Dr. Joaquim Grava.

Dessa forma, a data Fifa pode ser decisiva para a recuperação dos dois atletas. Magno está longe dos gramados desde o dia 23 de setembro. Do outro lado, Alex Santana não atua desde o dia 6 de agosto e, como tem caso mais grave, está fora há mais tempo.

O período sem jogos no calendário também pode ser importante para Memphis Depay. O atacante ainda está em busca de sua melhor forma física e terá a semana de treinos para seguir ganhando ritmo, além de poder buscar um maior entrosamento com o elenco alvinegro.

Memphis treinou a semana passada inteira, uma vez que não disputou o duelo contra o Flamengo na Copa do Brasil, e conseguiu entregar boa atuação contra o Inter no último sábado. Ele deu a assistência para o primeiro gol de Yuri Alberto e ainda serviu o camisa 9 novamente em um gol que acabou sendo anulado por impedimento.

Como estava há muito tempo sem atuar, o holandês foi recebendo chances graduais na equipe do Corinthians. Foi apenas no último sábado que ele pôde fazer sua estreia como titular. A tendência, agora, é que Memphis encontre cada vez mais o ritmo de jogo para disputar os 90 minutos.

Ramón Díaz e sua comissão ainda terão a pausa na data Fifa para definir quem serão os substitutos dos jogadores convocados por suas seleções. Félix Torres (Equador), José Martínez (Venezuela) e Romero (Paraguai) foram chamados e devem ser desfalques contra o Athletico-PR, na próxima rodada do Brasileiro.

O Corinthians, assim, terá a data Fifa para se reencontrar e, ao mesmo tempo, traçar novos caminhos para tentar se salvar da queda. O próximo jogo do Timão é contra o Athletico-PR, na quinta-feira (17), às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 30ª rodada do torneio.