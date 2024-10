Mirando a liderança, Santos reencontra série que garantiu título simbólico do 1º turno da Série B

Nesta segunda-feira, o Santos encara o Goiás em partida válida pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. No primeiro turno, o embate marcou o início de uma arrancada do Peixe no torneio.

O primeiro encontro entre as duas equipes aconteceu em 19 de junho. Na ocasião, o time do técnico Fábio Carille estava muito pressionado. Eram quatro derrotas seguidas.

Atuando na Vila Viva Sorte, o Alvinegro Praiano não teve vida fácil, porém venceu o Esmeraldino por 2 a 0, com gols de Tadeu (contra) e Willian Bigode.

A partir de então, o Santos enfileirou bons resultados e conquistou o título simbólico do primeiro turno da Série B. De lá para cá, aliás, o clube perdeu apenas mais uma vez. Foram 10 vitórias e oito empates.

Agora, o Peixe espera que essa boa série se repita para que o título da Segunda Divisão seja viável. No momento, a equipe da Vila Belmiro está na segunda colocação, com 53 pontos, um a menos que o líder Novorizontino.

O Alvinegro Praiano encara o Goiás na segunda-feira, às 21 horas (de Brasília), na Serrinha, pela 30ª rodada.