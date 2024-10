Final no futsal, muito Brasileirão e UFC: os eventos do fim de semana

O fim de semana será de muitas transmissões para os amantes do esporte, com final da Copa do Mundo de Futsal, 29ª rodada do Brasileirão e jogos internacionais espalhados por sábado (5) e domingo (6). O UOL listou a agenda de eventos esportivos.

Brasileirão aos montes no sábado

As eleições municipais deste domingo jogaram sete jogos do Campeonato Brasileiro para o sábado — os outros três duelos da 29ª rodada já ocorreram entre quinta (3) e sexta (4).

Antes do torneio nacional, jogos europeus engatam a maratona: há duelos na Inglaterra, na Arábia Saudita e na Espanha como opções ao torcedor.

O dia também tem UFC, com Alex Poatan defendendo o cinturão dos meio-pesados contra o norte-americano Rountree Jr.

Campeonato Inglês: 11h - Arsenal x Southampton

Campeonato Inglês: 11h - Manchester City x Fulham

Campeonato Saudita: 12h15 - Al-Nassr x Al-Orobah

Campeonato Saudita: 15h - Al-Ahli x Al-Hilal

Campeonato Espanhol: 16h - Real Madrid x Villarreal

Campeonato Brasileiro: 16h30 - Red Bull Bragantino x Palmeiras

Campeonato Brasileiro: 16h30 - Athletico x Botafogo

Campeonato Brasileiro: 16h30 - Atlético-MG x Vitória

UFC 307: a partir de 19h15 - Alex Poatan x Rountree Jr

Campeonato Brasileiro: 19h - Corinthians x Inter

Campeonato Brasileiro: 19h - Bahia x Flamengo

Campeonato Brasileiro: 19h - Cuiabá x São Paulo

19h - Cuiabá x São Paulo Campeonato Brasileiro: 21h - Vasco x Juventude

Domingo vazio? Nada disso

O domingo não receberá jogos nacionais, mas o Brasil pode conseguir o hexacampeonato da Copa do Mundo de Futsal: a seleção encara a rival Argentina, a partir das 12h (de Brasília). O dia também tem Campeonato Espanhol e o Corinthians, no feminino, em ação pela Libertadores.