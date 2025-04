Colo-Colo x Fortaleza: o que diz Manual da Conmebol sobre jogo cancelado

O Conmebol anunciou que seu Comitê Disciplinar vai analisar as confusões dentro e fora do Monumental David Arellano para definir como proceder diante do cancelamento de Colo-Colo x Fortaleza, na noite de ontem, por falta de segurança.

Jogo cancelado

O jogo foi cancelado após torcedores vandalizarem o estádio e invadirem o gramado em protesto contra mortes em tumulto antes do duelo. A partida estava na marca dos 20 minutos do segundo tempo, com placar ainda zerado, quando os atos ocorreram.

A Conmebol afirmou que os passos do regulamento foram seguidos e que o cancelamento se deu por falta de garantia de segurança por parte do clube mandante e das autoridades locais. Agora, caberá ao Comitê Disciplinar decidir o que fazer.

A Direção de Competições e Operações da Conmebol informou que, devido à falta de garantias de segurança por parte do clube local e das autoridades de segurança locais, garante a continuidade da partida entre Colo Colo (CHI) e Fortaleza (BRA) pela Fase de Grupos.

da Libertadores 2025, a referida partida está cancelada.

Acrescentou que, tendo em vista que foram seguidos todos os procedimentos estabelecidos no Manual do Clube, o caso será remetido aos Órgãos Judiciais da CONMEBOL para futuras determinações. Todas as informações referentes a eventos ocorridos dentro e fora do estádio serão enviadas ao Comitê Disciplinar da Confederação Sul-Americana de Futebol.

Conmebol, em nota

O que diz o regulamento

O Manual de Clubes da Libertadores determina que "será aplicado o previsto no Código Disciplinar" se o time mandante for julgado responsável pelo ocorrido —no caso, o Colo-Colo. O artigo 5.1.11.4 do documento prevê tal procedimento "nos casos em que a interrupção for imputada aos clubes ou às pessoas pelas quais essas possam ser responsáveis de modo regulamentar ou disciplinarmente". Além disso, o time responsabilizado por "pagar todos os custos pelo recomeço da mesma".

O Código Disciplinar, por sua vez, estabelece que o resultado será de 3 a 0 a favor da equipe adversária quando um clube for sancionado por "responsabilidade ou negligência". Isto está previsto no segundo item do artigo 24. Nesse cenário, o Fortaleza venceria por W.O., já que o time chileno era o encarregado por assegurar as condições de jogo.

Já se for considerada como suspensão por "razão de força maior", consideradas alheias aos clubes, a partida será retomada. O prosseguimento deverá ocorrer dentro das 24h seguintes à suspensão ou em data diferente, completando os minutos faltantes.

O Manual de Clubes da Libertadores trata tais medidas como último recurso. "A interrupção, suspensão e abandono do campo de jogo ou cancelamento da partida são o último recurso possível e somente poderão ocorrer quando houver uma ameaça clara e iminente à segurança dos jogadores, oficiais e/ou público", descreve o documento.

Se julgado culpado, o Colo-Colo pode ser desqualificado de torneios da Conmebol. As sanções, destrinchadas no artigo 5.1.13 do documento, serão determinadas pelo Comitê Disciplinar após análise dos "danos ocasionados ou prejuízos financeiros" da partida.

Além disso, o clube também pode ser punido pela invasão de torcedores, lançamento de objetos a campo e outras transgressões. As penas podem ser financeiras ou esportivas e são mais rígidas em caso de reincidência.

Quando uma equipe for sancionada com a determinação do resultado de um jogo por responsabilidade ou negligência, entender-se-á que o resultado é 3-0 a favor da equipe adversária no futebol de onze, 5-0 no futsal e 10-0 no futebol de areia. Caso a equipe adversária consiga um saldo de gols mais favorável no final da partida, manter-se-á o resultado obtido em campo.

Código Disciplinar da Conmebol, artigo 24, item 2

CBF se pronuncia

A CBF disse que acionou a Conmebol pedindo a vitória do time cearense por 3 a 0. A entidade brasileira citou o artigo do Código Disciplinar descrito acima e enviou a denúncia aos Órgãos Judiciais da Conmebol.

A invasão

Torcedores do time chileno arremessaram objetos, quebraram vidros e invadiram o gramado durante o 2° tempo da partida. O ato ocorreu atrás do gol defendido pelos mandantes pouco depois dos 20 minutos.

Torcedores do Colo-Colo invadiram gramado no 2° tempo da partida contra o Fortaleza Imagem: Javier TORRES / AFP

Os jogadores do Fortaleza, diante da correria, saíram em disparada rumo aos vestiários do Monumental. O duelo estava em 0 a 0 no momento da confusão.

A arbitragem paralisou o jogo, e os atletas não voltaram dos vestiários. Não houve agressões contra jogadores, árbitros e membros das comissões técnicas.

O Comitê Disciplinar da Conmebol julgará o ocorrido na partida e decidirá como proceder. A Conmebol afirmou que todos os processos determinados no regulamento foram seguidos e que enviou ao órgão todas as informações das confusões tanto de dentro quanto fora do estádio.