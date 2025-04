Italo Ferreira 'decola' e avança às quartas em etapa de El Salvador

A sexta-feira foi de surfe de alto nível em Punta Roca, El Salvador, com o início das oitavas de final do masculino na quarta etapa do Circuito Mundial da WSL. E mais uma vez, Italo Ferreira roubou a cena.

O potiguar, atual líder do ranking, avançou às quartas com mais uma atuação sólida, mesclando suas tradicionais manobras progressivas com potência nas bordas.

Italo 'decola'

Na bateria contra o marroquino Ramzi Boukhiam, Italo mostrou confiança e controle. Mesmo em uma direita rápida, ele conseguiu acelerar e voar em um aéreo com rotação completa que arrancou aplausos do público e um 7,33 dos juízes - uma das maiores notas do dia.

Sem se acomodar com a vantagem, o brasileiro seguiu pegando onda atrás de onda, arriscando novos aéreos, alguns deles muito altos. Em uma dessas tentativas, somou mais 6,93 pontos e praticamente sacramentou sua vitória e avanço às quartas de final.

Do outro lado da bateria, Ramzi teve dificuldades para encontrar boas ondas e não conseguiu acompanhar o ritmo acelerado imposto por Italo. Mesmo tentando variar suas manobras, o marroquino não apresentou o mesmo nível de execução e acabou superado com folga.

Yago Dora também avança

Além de Italo, Yago Dora também garantiu sua vaga nas quartas ao superar o japonês Connor O'Leary logo na primeira bateria do dia.

Apostando nos aéreos e manobras bem conectadas, Yago somou 7,67 e 5,50 para avançar com autoridade. Agora, ele encara o sul-africano Matthew McGillivray por uma vaga na semifinal.

João Chianca se despede

João Chianca foi o único brasileiro eliminado nesta sexta-feira. Em duelo equilibrado contra o australiano Ethan Ewing, Chumbinho até tentou se encontrar na bateria, mas sofreu com erros de execução nas primeiras ondas.

Ewing foi cirúrgico nas manobras de borda e garantiu a vitória com duas notas acima de 7. João termina a etapa em nono lugar.