São Paulo 'pipocou' em empate na Libertadores? Colunistas debatem

O São Paulo "pipocou" ao ceder o empate ao Alianza Lima no Morumbis após estar vencendo por 2 a 0 na Libertadores?

No Posse de Bola, os colunistas Arnaldo Ribeiro, Juca Kfouri e Mauro Cezar Pereira debateram a questão e criticaram a desmobilização do Tricolor no decorrer da partida.

Arnaldo: 'São Paulo achou que o jogo tinha acabado'

O São Paulo não fez como o Flamengo, que não entrou no jogo concentrado ou mobilizado, o São Paulo entrou mobilizado, com festa da torcida fora do campo e uma escalação surpresa que deu certo.

Mas, a partir do intervalo, a desmobilização tomou conta do estádio e do time. Aquela situação de ter a impressão que o jogo está definido sem estar e já começar a pensar no próximo a Libertadores costuma não perdoar. E foi o que aconteceu.

Arnaldo Ribeiro

Juca: 'São Paulo deu uma pipocada'

Eu achei que o São Paulo deu uma pipocada e achei mais — nem sequer concordo integralmente com a avaliação que o São Paulo fez um bom primeiro tempo. Até fazer o gol aos 32 minutos, tinha tomado uma bola na trave do Barcos, e o Rafael tinha feito a grande intervenção no jogo até então, e o goleito peruano, nada.

Aí acontece o lance belíssimo do Ferreirinha, faz o gol e logo faz o segundo gol. A partir daí, o São Paulo até voltou para o segundo tempo em busca do terceiro e parecia que faria. Toma o gol e cai. Não pode o São Paulo tomar um gol na sua casa com 50 mil torcedores e voltar para trás como fez. Acabou tomando um belíssimo segundo gol e quase tomou o terceiro.

E claro: deu azar no fim, o Calleri está numa fase em que o pão sempre cai com a manteiga virada para o chão - ele acerta o travessão no que seria o gol da vitória. Mas o resultado foi justíssimo, pelo que os peruanos fizeram.

Juca Kfouri

Mauro Cezar: Alianza Lima eliminou o Boca na Bombonera

O Alianza Lima estreou com derrota, mas eliminou o Boca na Bombonera. Um time que faz isso não pode ser ignorado. O time tem suas qualidades, o primeiro gol foi muito bonito a partir de uma troca de passes, o segundo uma bela finalização. O time é mais modesto, mas tem suas virtudes.