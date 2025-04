Mauricio Ruffy projeta fazer história no UFC: "Tenho muito para entregar"

Mauricio Ruffy segue invicto no UFC após três vitórias e ganha cada vez mais espaço como um dos nomes promissores da categoria dos pesos-leves (70 kg). Representante da equipe "Fighting Nerds", o paulista de 28 anos ganhou o apoio massivo da torcida, tanto que parece disposto a entregar ainda mais no octógono.

Em entrevista recente ao site "MMA Junkie", Ruffy destacou que sua trajetória no cenário internacional apenas começou. Prova disso é que, com apenas 12 vitórias e uma derrota no MMA profissional, o atleta carrega menor experiência para o octógono do que seus possíveis adversários. Isso, no entanto, não parece minimizar sua confiança.

"Sou relativamente novo aqui. Mas, como eu já disse antes, ainda tem muita coisa para acontecer. Muita coisa vai rolar. Vocês ainda vão ver muita coisa. O que viram até agora não é nem perto de tudo o que eu tenho para mostrar. Tenho umas 30 cartas na manga que mal posso esperar para mostrar. Desde o início, antes mesmo de entrar no UFC, eu falei que traria algo novo, algo diferente, algo que vocês nunca viram antes. E ainda tenho muito mais para entregar", exaltou o brasileiro.

Estreia no UFC e trajetória até aqui

Mauricio Ruffy estreou no UFC em maio de 2024, durante o UFC 301, no Rio de Janeiro. Ele venceu Jamie Mullarkey por nocaute técnico no primeiro round, em uma atuação que chamou a atenção do público e da mídia.

Meses depois, em março de 2025, voltou ao octógono no UFC 313 e protagonizou um dos nocautes mais marcantes do ano ao derrotar King Green com um chute rodado ainda no primeiro assalto. A vitória rendeu o prêmio de Performance da Noite e consolidou sua presença entre os nomes mais comentados da nova geração do peso leve.

No total, Ruffy acumula um cartel de 12 vitórias e apenas 1 derrota em sua carreira profissional, com 11 desses triunfos vindo por via rápida (nocaute ou finalização).

Estilo comparado a McGregor e foco no futuro

Com postura confiante e movimentação criativa, o brasileiro já teve seu nome comparado ao de Conor McGregor - especialmente por conta da ousadia no octógono. O próprio Ruffy admite que o irlandês é uma das suas influências, embora busque trilhar um caminho único no esporte.

Além do desempenho individual, ele também integra a crescente academia Fighting Nerds, que tem revelado talentos como Jean Silva e Carlos Prates. O projeto da equipe está em expansão, e Ruffy já anunciou a abertura de uma filial da academia em New Hampshire, nos Estados Unidos.

UFC 314 e planos para 2025

Embora não esteja escalado para lutar neste fim de semana, Ruffy estará presente no UFC 314, em Miami, acompanhando Jean Silva, que enfrenta Bryce Mitchell. Ele também está de prontidão como possível substituto no 'co-main event' entre Michael Chandler e Paddy Pimblett, caso um dos atletas tenha que deixar o card de última hora.

O objetivo de Ruffy, no entanto, é seguir subindo degraus na divisão e enfrentar nomes do topo do ranking. Um dos adversários que citou como alvo é Beneil Dariush, ex-top 5 dos leves, em um possível duelo na International Fight Week, no UFC 317.

Caminho ainda em construção

Sem luta marcada oficialmente, Mauricio Ruffy segue aguardando novas oportunidades para mostrar evolução. Até aqui, ele vem se destacando por nocautes contundentes, personalidade autêntica e um discurso confiante - sempre com a promessa de que ainda há muito mais por vir.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok