Iago Dias supera problema familiar e vira arma ofensiva para a Lusa na Série D

A Portuguesa terá um reforço conhecido para a disputa da Série D. Trata-se do atacante Iago Dias, que teve seu contrato renovado até o final do Campeonato Brasileiro.

Contratado no início da temporada, Iago chegou a vestir a camisa lusitana em três oportunidades no início do Paulistão, mas uma questão familiar o deixou longe dos gramados durante a sequência da competição.

"Tive um problema muito sério no Paulistão com minha esposa, por isso fiquei afastado. Ela foi submetida a uma cirurgia no estômago e agora está se recuperando. Com isso minha cabeça está leve e tranquila, e posso me entregar 100% ao clube", explicou o atleta de 31 anos para depois completar.

"Eu estou muito feliz em renovar com a Portuguesa, um clube grande e de tradição. Para mim será uma honra defender esse manto na série D e ter a chance de levar a Lusa à série C".

O técnico Cauan de Almeida comemorou a renovação com o atacante. "O lado humano vem sempre em primeiro lugar. O Iago teve um problema sério, mas contou com o nosso apoio. Estamos felizes em tê-lo conosco novamente. É um jogador que vai nos ajudar bastante no Brasileiro, com experiência de ter jogado a Série B", disse.

A Lusa estreia na Série D contra o Boavista-RJ, fora de casa, no final de semana dos dias 19 e 20 de abril. A CBF ainda não confirmou a data e horário do confronto.